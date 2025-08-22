"Mucha atención": Jaime Leyton pronostica probabilidad de lluvias en la zona central para septiembre

22 ag. 2025 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras la Región Metropolitana vive uno de los días más fríos del año, con precipitaciones y nieve en las comunas del sector oriente, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, adelantó la llegada de un nuevo sistema frontal para el mes de septiembre.

¿Qué días de septiembre podría llover?

Ante la consulta de nuevas precipitaciones para los próximos días y lo que queda del invierno, el experto anticipó que podría llover en las próximas semanas: "Está la probabilidad de que al comienzo de septiembre".

En particular, detalló que estas precipitaciones se darían "en los primeros cinco días de septiembre, entre el 3 y 5 de ese mes está la probabilidad de otro evento, hay que ir mirándolo".

"Se genera un bloqueo en la zona sur y sur austral, que evita que los sistemas frontales se vayan a ese sector, por lo que migran hacia el norte, sobrepasando la zona de altas presiones directamente hacia la zona central", explicó.

El fenómeno dejaría lluvias en Santiago y la zona central del país, aunque aún no se pueden determinar las fechas exactas, ni mucho menos establecer montos de precipitaciones

"Así que mucha atención con el mes de septiembre, a su inicio, porque podrían repetirse las precipitaciones en la zona central. Hay que irlo evaluando, pero está esta probabilidad", concluyó Leyton.

Todo sobre El Tiempo