Vecinos se organizan para evitar tomas en Antofagasta: "Nosotros tenemos dividendos y otros se adueñan de terrenos sin pagar"

16 ag. 2025 - 12:25 hrs.

¿Qué pasó?

A raíz del alza en las tomas en Antofagasta, los vecinos del sector decidieron organizarse, para así defender sus terrenos, así como también para mostrar su descontento frente a la falta de respuestas por parte de las autoridades.

Meganoticias Siempre Juntos tuvo la oportunidad de conversar con Rodrigo Trujillo, presidente de la Junta de Vecinos y del Comité de Seguridad del sector, quien señaló que la dinámica de la problemática se trata de personas que llegan, se toman los terrenos y posteriormente comienzan a venderlos.

"Hace muchos años, gente se empezó a tomar terrenos. Vivieron muchos años ahí y después las empezaron a revender. Y después, esas mismas personas, van a otro sector, se hacen de otra toma y así se las llevan", relató.

"No puede ser posible que nosotros, los vecinos, tengamos que estar pagando dividendos, arriendos, y otras personas se estén tomando terrenos sin pagar nada. Eso no es posible", expresó Trujillo.

Por su parte, Juany Letelier, vecina del sector, relató que el principal culpable sería un hombre de nacionalidad chilena: "Llegó este señor, Víctor, y fue viendo que al cerro estaba accesible el terreno. Dijo que iba a presentar un proyecto a Bienes Nacionales para la comunidad, pero han pasado 12 años y lo único que logró fue hacer su casa".

Según relató la mujer, "él le estaba dando terrenos a una vecina chilena para que hiciera una bodega", los cuales no eran de su propiedad.

"La molestia de nosotros, imagínese, somos personas que tienen para 20, 30 años más pagando dividendos, otras los arriendos, y que lleguen personas así, tan fácilmente... Y la molestia más grande, en este momento, son las autoridades", agregó.

Además, Juany reveló que la han llamado en tres ocasiones desde números desconocidos, preguntándole si es la persona encargada de recibir el dinero para comprar terrenos tomados: "'Tenemos dinero en efectivo, queremos saber las dimensiones que tiene el terreno, cómo lo van a entregar', me dijeron, y yo quedé congelada".

"Ahí me di cuenta de lo que hizo este señor, Víctor, porque después en las redes sociales se estaban organizando para tomar terrenos (...) Con este señor ya no tenemos nada que hablar, tenemos que hablar con las autoridades", concluyó.