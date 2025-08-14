Por hasta 7 horas: Enel anuncia cortes de luz en cinco comunas de la RM para este jueves

14 ag. 2025 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

Enel confirmó una serie de cortes de luz en sectores acotados de cinco comunas de la Región Metropolitana para este jueves 14 de agosto. La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía y está prevista para extenderse por hasta siete horas en algunos casos.

Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este jueves?

Las Condes: Desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Macul: Desde las 23:30 hasta las 03.30 horas.

San Miguel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

