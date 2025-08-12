¿Dónde y a qué hora?: Enel anuncia cortes de luz en sectores de seis comunas durante este martes

12 ag. 2025 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

Enel confirmó una serie de cortes de luz en sectores acotados de seis comunas de la Región Metropolitana para este martes 12 de agosto. La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía y está prevista para extenderse por más de seis horas en algunos casos.

Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este martes?

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: Desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.

Desde las 9:30 hasta las 10:30 horas.

Vitacura: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Ñuñoa: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

