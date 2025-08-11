Cortes de luz se extenderán por hasta 6 horas en cinco comunas de la RM este lunes: Revisa los sectores afectados
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel confirmó una serie de cortes de luz en sectores acotados de cinco comunas de la Región Metropolitana para este lunes 11 de agosto. La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía y está prevista para extenderse por hasta siete horas en algunos casos.
Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este lunes?
Estación Central: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Quilicura: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Desde las 9:30 hasta las 13:30 horas.
Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.
La Florida: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
La Reina: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
