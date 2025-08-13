Por hasta 6 horas: Cortes de luz afectarán a sectores de cinco comunas este miércoles
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel confirmó una serie de cortes de luz en sectores acotados de cinco comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 13 de agosto. La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía y está prevista para extenderse por más de cinco horas en algunos casos.
Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este miércoles?
Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
Independencia: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
La Florida: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
