José Antonio Kast entrega explicaciones por fotografía junto a líder de banda de robo de cables de cobre

11 ag. 2025 - 16:15 hrs.

¿Qué pasó?

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, entregó explicaciones sobre la fotografía donde aparece compartiendo en una mesa de comedor junto a un grupo de personas, entre las que se encontraba Francisco San Martín, quien en abril fue detenido por liderar una banda que se dedicaba al robo de cables de cobre.

Luego de que se revelara el registro, el abanderado fue invitado a una sesión de la comisión investigadora por el robo de cables de cobre de la Cámara de Diputados, la cual se llevará a cabo este miércoles.

La explicación de Kast por fotografía con Francisco San Martín

En conversación con Radio Bío Bío, José Antonio Kast fue consultado sobre la relación que tendría con el hombre que actualmente se encuentra en prisión preventiva, respondiendo que "ninguna".

Sobre la fotografía, expuso que "cuando uno recorre el país, en muchas ocasiones, se reúne con cientos de militantes y son los militantes que se instalan para una convivencia o una foto. Uno no conoce, muchas veces, lo que es la vida de las personas".

"Lo importante es la reacción que ha tenido nuestro partido cada vez que ha aparecido alguien que tiene algún tipo de infracción o comete un delito. Siempre los separamos. Esa persona apareció vinculada a una situación delictual y fue expulsada del partido a los cinco días", agregó.

"No tengo idea quién era"

Kast afirmó que no conocía al imputado y que, hasta ahora, no conocía su nombre. "Puede ser que haya estado en varias fotografías, pero no tengo idea quién era la persona".

Respecto a si realizó aportes a alguna campaña política, el candidato señaló: "que yo sepa no, pero todo eso está hoy día en manos de la justicia. Yo fui invitado a una instancia parlamentaria. Me parece bien que ellos ejerzan todos los roles. Aclarar que una cosa es ser citado y la otra ser invitado, y cuando corresponda, les presentaremos todos los antecedentes que ellos soliciten respecto de lo que están planteando en esa ‘comisión investigadora’ que tiene más bien, a mi juicio, un fin político".

Al ser consultado si asistirá a la instancia, comentó que "vamos a hacer lo que corresponda para aclararle las dudas a algunos parlamentarios que están utilizando todas las herramientas que están dentro de las atribuciones legales que tiene el Parlamento, pero claramente con una intencionalidad política".

