Kast es citado a comisión investigadora por fotografía con líder de banda de robo de cables de cobre
¿Qué pasó?
La comisión investigadora por el robo de cables de cobre de la Cámara de Diputados citó al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast; además del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y el ministro de Seguridad, Luis Cordero.
Si bien el rol que cumplen Valencia y Cordero en la temática es evidente, algunos se han preguntado por qué Kast fue llamado a la instancia. Según han dado a conocer algunos parlamentarios, todo se trataría de una fotografía.
¿Por qué Kast fue citado a la comisión investigadora por el robo de cables?
El abanderado presidencial se vio envuelto en el tema luego de que se revelara una fotografía donde aparece compartiendo en una mesa de comedor junto a un grupo de personas, entre las que se encontraba Francisco San Martín, quien en abril fue detenido por liderar una organización criminal que se dedicaba al robo de cables de cobre en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.Ir a la siguiente nota
Además, en el año 2020 compitió sin éxito para integrar el Cabildo Regional del Partido Republicano en Coquimbo, y que fue precandidato a alcalde, según consignó La Tercera.
La citación de Kast a la comisión es para este miércoles 13 de agosto, entre las 08:45 y las 09:50 horas.
Cuestionamientos a la figura de Kast por relación con Francisco San Martín
El diputado Daniel Manouchehri (PS) señaló en sus redes sociales que "José Antonio Kast fue citado a la comisión investigadora para explicar por qué estuvo cenando en la casa de Francisco San Martín, hoy preso como líder de una mafia de tráfico de cobre".
"San Martín ya había sido detenido en 2022 y aun así los republicanos lo llevaban como candidato a alcalde", agregó. "¿Fue Kast a buscar apoyo político o financiero? ¿Cuándo supo quién era realmente San Martín? ¿Ese fue el motivo de por qué lo bajaron de la candidatura? Y si lo sabían, ¿Por qué no lo hicieron público?", cuestionó.
"Kast, cenando con el crimen organizado, es una señal de alarma para la democracia. Y hoy, tiene que responder", agregó.
¿Qué dijo el Partido Republicano?
Por su parte, el diputado Luis Sánchez, del Partido Republicano, recalcó que San Martín finalmente no fue candidato a alcalde por el partido y dijo "desconocer" si efectivamente el candidato presidencial comió en su casa.
"Es un show que tratan de montar desde la izquierda para distraer la atención respecto a explicaciones que ellos no quieren dar sobre Jeannette Jara, sobre su candidata presidencial y por qué están apoyando hoy día al Partido Comunista", indicó.
Sánchez señaló que no sabe si Kast asistirá a la comisión, manifestando que "no me parece relevante lo que se haga en una comisión investigadora que se usa como show político".
