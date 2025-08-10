Lluvias de este fin de semana en el norte del país incentivarán el "desierto florido"

10 ag. 2025 - 11:07 hrs.

¿Qué pasó?

Las precipitaciones de este fin de semana en la provincia del Huasco, especialmente en el sector costero, generaron las condiciones ideales para que este 2025 se presente un "desierto florido" de gran magnitud.

Según la Dirección General de Aguas, la floración se iniciará en la tercera semana de septiembre y alcanzará su máximo esplendor en octubre, prolongándose hasta la primera quincena de noviembre.

El espectáculo natural, único en el mundo, cubrirá de flores silvestres el árido suelo del desierto de Atacama, principalmente en el Parque Nacional Llanos de Challe y sus alrededores.

La floración podría extenderse desde Totoral, al norte, hasta Caleta Chañaral de Aceituno, en el límite sur de la región.

Autoridades de Conaf y el Ministerio de Agricultura destacaron el impulso turístico que generará el evento e hicieron un llamado al turismo responsable: transitar solo por senderos habilitados, no acudir con mascotas y evitar dejar basura.