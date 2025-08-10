Contención a trabajadores, reflexión de seguridad y plan de retorno: Casi 200 mineros volvieron a sus labores en Mina El Teniente

10 ag. 2025 - 05:22 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que la Dirección del Trabajo (DT) autorizara la reanudación de labores en la mina subterránea de la División El Teniente de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la noche de este sábado, aproximadamente 200 trabajadores retomaron sus labores.

Esto luego del trágico accidente ocurrido a fines de julio que dejó seis mineros fallecidos y que mantuvo las operaciones detenidas por varios días.

Eso sí, la autorización de la DT es solo para los sectores que no resultaron afectados por el hecho antes mencionado, ocurrido el 31 de julio.

¿Qué medidas implementó Codelco para regresar a la Mina El Teniente?

Desde Codelco explicaron cómo fue el regreso a las labores en la mina subterránea y los protocolos que han aplicado para prevenir otra tragedia, partiendo porque solamente un 70% de los trabajadores son los que se reincorporaron a la faena.

"Luego de la autorización entregada por Sernageomin y la Dirección del Trabajo, la División El Teniente de Codelco retomará esta noche, en el turno C, sus operaciones subterráneas con una dotación aproximada de 200 trabajadores, equivalente al 70% de la habitual para un fin de semana. La compañía informó que espera alcanzar la normalización definitiva de las faenas este domingo 10 de agosto", precisaron.

Asimismo, detallaron algunas de las medidas implementadas, como que, "al inicio del turno, cada trabajador será recibido por su supervisión directa, que encabezará una reflexión de seguridad y entregará el detalle del plan de retorno correspondiente a su área. Estas acciones forman parte de un proceso de reincorporación diseñado para resguardar la seguridad y el bienestar de las personas".

Desde la cuprífera precisaron que el retorno se produjo, "luego de las inspecciones en terreno realizadas por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Dirección del Trabajo, que determinaron el reinicio de las áreas de la mina no afectadas, bajo la condición de mantener un flujo permanente de información y reportes hacia la autoridad".

Finalmente, explicaron que el plan para volver a El Teniente, "contempla reforzamiento de medidas de seguridad, condiciones de habitabilidad, apoyo y contención a trabajadores, y coordinación estrecha con las empresas colaboradoras, así como el monitoreo permanente de todas las condiciones del yacimiento y la verificación en terreno de todos los estándares operativos, sumándose a las acciones preventivas ya implementadas por la división desde el evento sísmico del 31 de julio".

