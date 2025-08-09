Dirección del Trabajo autorizó reanudación de operaciones en sectores no afectados de la mina El Teniente

09 ag. 2025 - 20:24 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este sábado, se conoció que la Dirección del Trabajo (DT) autorizó la reanudación de labores en la mina subterránea de la División El Teniente de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). Esto, tras el trágico accidente que dejó a 6 mineros fallecidos.

Eso sí, la autorización de la DT es solo para los sectores que no resultaron afectados por el hecho antes mencionado, ocurrido el 31 de julio.

¿Por qué se reanudaron las operaciones en sectores de El Teniente?

A través de un comunicado, que también compartió Codelco, se informó que "tras una fiscalización en terreno realizada por inspectores e inspectoras del organismo, se verificaron las condiciones de seguridad en las áreas Pilar Norte, Panel Esmeralda, Esmeralda, Pacífico Superior, Diablo Regimiento, Panel Reno, Dacita y Reservas norte".

"El proceso incluyó la revisión del informe técnico de Sernageomin que previamente había aprobado el levantamiento de la paralización en las áreas señaladas, así como la documentación exigida en materia de seguridad y salud laboral", agrega la misiva.

Luego, la DT precisó que "entre los antecedentes revisados se encuentran: el programa de reintegro para trabajadores, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (MIPER), el programa preventivo actualizado, planes de respuesta a emergencias, programas de capacitación y charlas de seguridad, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y las observaciones emanadas del Comité Paritario y del Departamento de Seguridad de la empresa".

Los sectores que aún no pueden volver a operar

Por otro lado, se recalcó que los sectores Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante se encuentran paralizados. Recordar que fue en el sector Andesita donde ocurrió la tragedia que dejó a los 6 mineros fallecidos.

Respecto a las áreas antes mencionadas, estas están sujetas a las nuevas resoluciones, actas de fiscalización del Sernageomin e inspecciones de la DT para que, en algún futuro, puedan volver a retomar su operatividad.

Por último, el comunicado señala que "División El Teniente informará tan pronto sea posible su plan de reinicio de actividades, las condiciones y medidas implementadas para ello. En lo inmediato, la reactivación de las faenas permite desde ahora levantar la suspensión de los contratos de las empresas colaboradoras de las áreas mina informada ayer".

