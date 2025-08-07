Tragedia en El Teniente: Fiscal detalla las diligencias que realizará dentro de la mina con drones y sistema de geolocalización

07 ag. 2025 - 10:26 hrs.

¿Qué pasó?

El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, llegó hasta el sector de Los Maitenes para dirigirse al punto de peritajes en la mina El Teniente, los cuales están en manos de la Policía de Investigaciones (PDI) tras el derrumbe que dejó a seis trabajadores fallecidos.

Según confirmó el persecutor, esta es la primera vez que ingresará a la mina, la cual aún tiene sectores de difícil acceso, especialmente por un socavón originado en el marco de la tragedia.

¿Qué dijo el fiscal Cubillos sobre su ingreso a la mina?

"Personalmente sí (es primera vez que entra a la mina). En la primera ocasión, el fin de semana, privilegiamos, por razones de seguridad, que ingresaran dos funcionarios de la Brigada de Homicidio, dos peritos y los rescatistas", sostuvo Cubillos.

"Nos acompaña un número importante de peritos y también dos académicos que nos van a ir asesorando en la diligencia y esperamos que todo resulte bien, que las condiciones de seguridad se den en definitiva para cumplir los objetivos", sostuvo.

Sectores de riesgo en la mina

Al ser consultado sobre si existen sectores de difícil acceso, respondió que "efectivamente El Teniente 7, donde ocurre la muerte de cinco mineros, es uno de los de los lugares más afectados, hay un socavón bastante importante. Si no podemos ingresar hasta el mismísimo lugar de ese socavón, lo haremos con drones para poder fijar a través de video y fotografía".

Teniendo en cuenta los riesgos de entrar a la mina, todos quienes entren deben hacerlo con el sistema Tag de geolocalización, el mismo que permitió encontrar los cuerpos de los mineros. "Nadie puede ingresar a la mina sin ese sistema, todos lo tenemos que usar. Nosotros nos entregamos derechamente y adherimos a todas las normas de seguridad que la empresa nos señale, obviamente, para poder realizar esta diligencia".

Las diligencias en El Teniente

Sobre las diligencias, Cubillos expuso que "es un trabajo netamente del sitio del suceso, vamos a levantar evidencia física, esperamos hacer buenas fijaciones fotográficas, también de video, también aplicar un escáner".

"En definitiva, queremos ir cerrando todo lo que es el trabajo en el lugar, pero no descarto que esto se proyecte por lo menos en uno o dos días más", agregó.

"Nuestra idea es poder hoy en esta diligencia, registrar todos los sectores afectados", sostuvo, indicando que "el complejo El Teniente tiene dos unidades de trabajo afectadas, una Andesita y la otra Recursos Norte".

"Dentro de Andesita son de dos a tres sectores afectados que están individualizados con una nomenclatura especial. Lo mismo pasa en Recursos Norte, donde son, creo, del orden de cinco o seis sectores afectados... Son alrededor de 3.700 metros lineales afectados", aseveró.