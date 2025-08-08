División El Teniente: Sernageomin autoriza reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas

08 ag. 2025 - 21:13 hrs.

¿Qué pasó?

Codelco informó la noche de este viernes que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) resolvió autorizar el reinicio parcial y progresivo de las operaciones subterráneas en División El Teniente, luego de la tragedia que cobró la vida de seis trabajadores el jueves 31 de julio.

Faenas se retomarán en algunos sectores de la División

La medida, establecida mediante una resolución este 8 de agosto, "permite retomar faenas únicamente en los sectores Pilar Norte, Panel Esmeralda y Esmeralda, Pacífico Superior, Diablo Regimiento, Panel Reno, Dacita y Reservas Norte", se explicó a través de un comunicado.

Esto último, luego de constatarse en terreno que "no presentan daños ni riesgos inminentes para la seguridad de las personas o de las instalaciones", agrega el escrito.

En paralelo, se mantendrá la paralización de las operaciones en los sectores Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante, debido a que se "requieren análisis técnicos más exhaustivos y la entrega de información complementaria por parte de la empresa".

Sernageomin instruyó que el ingreso a los sectores aún paralizados solo podrá realizarse para ejecutar medidas correctivas y de seguridad.

Resta la aprobación de la Dirección del Trabajo

"Además, exigió a la empresa mantener un monitoreo continuo de la sismicidad y parámetros geotécnicos, cumplir con los lineamientos operacionales y difundir el plan de reapertura a todo el personal, dejando registro de ello", se indica en el comunicado.

El servicio público recalcó que el reinicio de las faenas deberá desarrollarse "bajo estrictos estándares de seguridad, priorizando la protección de la vida e integridad de los trabajadores y la estabilidad de las instalaciones mineras".

Finalmente, se aclaró que esta autorización de Sernageomin se trata de un "paso previo", ya que, para retomar efectivamente las operaciones Codelco aún debe contar con la aprobación de la Dirección del Trabajo, que es la que "evalúa el cumplimiento de las condiciones laborales y de seguridad exigidas por la normativa".

