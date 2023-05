Alertan sobre presuntas estafas: Sitios web ofrecen créditos y simulan ser entidades legítimamente constituidas

24 may. 2023 - 16:05 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió un comunicado alertando sobre presuntos delitos de estafa en Internet, en los cuales distintas entidades ofrecen créditos, pese a que las organizaciones que ofertan ese tipo de productos no se encuentran debidamente reguladas.

De acuerdo a lo señalado por el ente público, estas instituciones ofrecen los créditos a través de sitios web o redes sociales y piden pagos anticipados para poder otorgar lo que ofertan.

Ir a la siguiente nota

Además, algunos de ellos se estarían haciendo pasar por otras instituciones que sí se encuentran legítimamente constituidas.

Querella por presunto delito de estafa

A raíz de estos antecedentes, la CMF se querelló en el Ministerio Público contra quienes resulten responsables por el presunto delito de estafa en contra de estas organizaciones:

Recomendaciones de la CMF

Ante esta situación, la Comisión para el Mercado Finaciero entregó algunas recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes:

Las entidades fraudulentas utilizan cuentas corrientes de personas naturales para recibir el dinero de las estafas que realizan. Esta es una señal de alerta importante para que no caiga en este tipo de engaños.

para que no caiga en este tipo de engaños. Las cuentas corrientes, vistas o RUT son de carácter personal y no deben prestarse a terceros para recibir dinero de procedencia desconocida. Prestar la cuenta corriente, vista o RUT a terceros para cometer un delito puede generar responsabilidad penal para el dueño de dicha cuenta.

Utilizar los buscadores de uso común en Internet e identificar si existen reclamos o comentarios negativos respecto de la entidad. Estas búsquedas deben contener el nombre de la empresa, los nombres de los directores y de los productos que están considerando para su inversión.

Además, el organismo recordó que "la CMF no realiza pagos de ningún tipo a personas naturales que no sea por la prestación de un servicio a esta Comisión". De la misma manera apuntó a que tampoco emite seguros de ningún tipo, y en particular no provee un seguro "contra compras fraudulentas", ni solicita antecedentes bancarios.

Todo sobre Noticias Chile