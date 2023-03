"Tenemos cero conectividad lacustre": Habitantes de Chile Chico denuncian abandono por problemas de aislamiento

26 mar. 2023 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

Habitantes de la comuna de Chile Chico, denuncian que están abandonados y olvidados por el país. Esto debido a que cuentan con pocos elementos que puedan conectar a la comuna con el país y el mundo.

Además, cuando los medios de transporte como barcazas o avionetas fallan, cuesta mucho que las reparen o que puedan acceder a otra forma de movilizarse, puesto que deben viajar a lugares como Coyhaique para realizar diligencias o ir a consultas médicas.

Jorge Olivero, miembro de Unión Comunal, junta de vecinos, acusa que "en Santiago ocurre un problema, se paró el metro, quedó la embarrada, ¿Cuánto se demoraron en repararlo?, ¿24 horas? Nosotros estuvimos un año y medio sin barcaza acá".

“Hemos tocado todas las puertas de las autoridades a nivel regional y nacional. Hoy día tenemos cero conectividad lacustre. Volvemos a exigir y a pedir que declaren a Chile Chico en emergencia”, cuenta Verónica Raty, de Turismo Cultura Chile Chico.

Problemas de conectividad

En Chile Chico, solamente cuentan con tres barcazas, sin embargo, durante meses ninguna estuvo operativa, obligando a sus habitantes a darse toda la vuelta al lago. O a utilizar el aire, en pequeñas avionetas para movilizarse

Pista de aterrizaje sin terminar

Los habitantes de la comuna están cansados de reclamar por conectividad, problemas con sus barcazas, caminos en malas condiciones, y la pista de su aeródromo a medio reparar.

"No podemos traer aviones más grandes, o sea un avión de 19 pasajeros no puede aterrizar acá porque no está permitido aterrizarlo, porque la pista es demasiado corta y puede producir un accidente", explica el alcalde de Chile Chico, Luperciano Muñoz, sobre el aeródromo de la comuna en el que se invirtieron miles de millones de pesos, pero no terminó de ser construido.

La mitad de la pista está habilitada, mientras que los otros 600 metros están inhabilitados porque no se pueden usar. La empresa que construía se acogió a una cláusula del contrato y abandonó las obras. Desde entonces, 8 meses han pasado en estas condiciones, sin que tengan claridad de cuándo se retomarán los trabajos.

La respuesta del Gobierno

Ante esto, el gobierno, a través del Presidente Gabriel Boric, se ha pronunciado por la situación. “Es quizás la región con peor conectividad de Chile. Está aislada. Los alcaldes me lo decían, esta comuna es una isla”.

Además, el Presidente anunció que se incorporará una nueva nave para la comuna.

“Vamos a habilitar una nueva barcaza para reforzar la conectividad entre Chile Chico y Puerto Ibáñez a través del Lago General Carrera. Esta barcaza se suma a la Tehuelche y a la Pilchero. Va a estar operando durante el segundo semestre de este año”, dijo Boric.