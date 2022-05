Excarabineros dados de baja tras ser sorprendidos durmiendo presentan recurso para ser reincorporados

02 may. 2022 - 12:45 hrs.

¿Qué pasó?

Los dos excarabineros del retén Panquehue, que fueron dados de baja tras ser sorprendidos durmiendo, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para solicitar su reincorporación a la institución.

Los recursos

Cabe señalar que uno de los recursos es en contra de la concejala Gabriela Vega, quien denunció el hecho y otro contra el prefecto subrogante de Carabineros, el teniente coronel Claudio Saavedra.

En los recursos se pide, además de la reincorporación de ambos a la institución, que Vega aclare si el accionar de rondas estaba en conocimiento del concejo municipal.

"Habría finalmente cometido un acto arbitrario e ilegal"

Nubia Vivanco, abogada de los excarabineros, explicó a El Trabajo que “básicamente se trata de dos recursos en realidad; uno va dirigido contra la concejal Gabriela Vega por cuanto consideramos que en todo su accionar, al haberse identificado como concejal mientras grababa a ambos funcionarios que son mis representados, habría finalmente cometido un acto arbitrario e ilegal que tuvo gravísimas consecuencias para la situación laboral de mis representados que fueron inmediatamente, sin haber un proceso previo, dados de baja de la institución. Y en segundo lugar, en contra del oficial que suscribió la sanción administrativa de baja inmediata por mala conducta, por considerar que es una resolución de un órgano público absolutamente arbitrario e ilegal”.

“Ambos recursos fueron acogidos, declarados admisibles por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y han sido solicitados los respectivos informes, fundamentalmente a la municipalidad y la institución de Carabineros", agregó.

Precisó además, que “la imputación que hace la concejal Vega es particularmente calumniosa, ella dice, inocula un discurso en su grabación y dice ‘seguramente estaban durmiendo’. En la jerga interna de Carabineros, cuando se duerme en el turno, eso se llama ‘calarse’, y yo me pregunto qué funcionario de Carabineros se va a ‘calar’ al único lugar comercial que se mantiene abierto durante toda la noche, y por lo demás es el más expuesto a hechos ilícitos como robos con violencia, como es precisamente el servicentro de la comuna de Panquehue, a plena luz de quienes concurrían al servicentro, de los funcionarios del mismo, de los vecinos del lugar, entonces es absurdo que se les impute que hayan estado durmiendo”.

Incidente anterior

Por otra parte, también contó detalles como que “la señora concejal Gabriela Vega fue multada el día 25 de noviembre del año pasado por conducir su vehículo mientras hablaba por teléfono por personal del retén Panquehue. El mismo día la pareja, cónyuge -desconozco cuál es el vínculo real, no lo sé-, don Pablo Hormazábal, concurrió de manera muy violenta, agresiva a la unidad policial el mismo 25 de noviembre, reclamando, exigiendo explicaciones, el porqué, o acaso no sabían que su mujer era concejal de la comuna y que él se iba a encargar que trasladaran a todos los funcionarios del retén”.

“Se le conmina a cambiar su actitud violenta y hacer abandono de la unidad policial. Mientras va saliendo, y eso está grabado por las cámaras externas de la unidad policial, emprende y ataca físicamente a dos funcionarios de Carabineros, y este señor es detenido y pasado a control de detención por ataque de obra a dos carabineros de servicio. Desde ese momento comienza una suerte de hostigamiento sistemático en particular de esta concejal respecto de los funcionarios del retén Panquehue, y esto a juicio de esta defensa, tiene su última gestión cuando la concejal, en unas supuestas rondas nocturnas, que no tienen ningún objetivo y para los cuales no están facultados los concejales, pretende acusar esta situación”, añadió.

Dan de baja a 2 Carabineros sorprendidos durmiendo en una camioneta estacionada en servicentro de Panquehue. Concejala Gabriela Vega, quien grabó el hecho, señaló que tanto ella como su marido, han sido amedrentado por policías de la comuna, al exigirles que hagan su trabajo. pic.twitter.com/OhXzL2flhg — RADIO ACONCAGUA (@aconcaguaradio) March 21, 2022

“La concejal señala que habría llamado al menos en 4 o 5 oportunidades al retén, requiriendo la presencia de Carabineros en diferentes circunstancias: Uno para fiscalizar un vehículo sospechoso que estaba detenido frente al restorán ‘Jabalí’, ubicado a casi 10 kilómetros del retén, se busca dar cobertura a ese requerimiento con apoyo de móviles de Curimón, lo que no es posible, se encontraba trasladando detenidos a Los Andes, y finalmente es atendido por personal de Catemu”, señaló.

Además, manifestó que “frente a un segundo requerimiento de la concejal en cuanto a que había un individuo sospechoso iluminando con luces láser domicilios particulares, ese requerimiento también es atendido por funcionarios de Catemu porque estaban lejos de la unidad policial de Panquehue. Y finalmente, aproximadamente a las 02:00 de la madrugada, mis representados llevaban cinco horas de turno, habían fiscalizado al frente del retén, se habían acercado a otros llamados, requerimientos y en todo minuto prestando servicios”.

Sobre lo mismo, añadió que “por una cuestión de lógica, el único lugar que está abierto toda la noche, el más expuesto para ilícitos en plena ruta de Panquehue, es precisamente el servicentro Shell. Ya llevaban cinco horas de servicio. El más antiguo, el sargento Figueroa, que estaba al mando de esta dupla, le dice ‘¿sabes qué?, vámonos a la Shell a hacer vigilancia y de ahí podemos partir de infantería a lugares cercanos’, y ocupan su vehículo particular porque finalmente el autoservicio se encuentra a un kilómetro y a las dos de la mañana, recorrer la ruta que no tiene veredas, solamente tiene ciclovías, por cierto que constituye un peligro para el personal (…). Estaban atentos a las llamadas de radio, nunca las dejaron de contestar del funcionario de guardia, cabo Díaz, cuando se les acerca la señora concejal que se identifica como concejal, que les dice que ha llamado por teléfono en varias oportunidades al retén pidiendo servicios, se le explica que no hay vehículo fiscal para acercarse, pero que cada requerimiento está siendo atendido con apoyo y cooperación de las unidades de Catemu y Curimón”.

Críticas a la concejala

Sobre la actitud de la concejala, sostuvo que “inocula un discurso de manera maliciosa, injuriosa e inclusive de manera ilegal, vulnerando derechamente las garantías constitucionales de la privacidad de la imagen de estos dos funcionarios, sube estos videos a sus redes sociales con el discurso que están durmiendo, falta que me atropellen, o sea el discurso se aleja completamente de lo que corresponde a la integridad en el accionar o lo que se espera en términos de ética de una autoridad púbica. En segundo lugar, incurre en… es una vulgar ‘funa’, o sea este es el nivel de actuar de esta autoridad, que si ve o sorprende a un funcionario público abandonando el servicio o incumpliendo su servicio, tiene que seguir un curso regular, ser un poco más serios. Lo único que consigue esta concejal es perjudicar a su comuna porque termina restándole dos carabineros”.