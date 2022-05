Modelo brasilero tiene nueve esposas y se turna para atender a cada una de ellas: así viven

02 may. 2022 - 11:00 hrs.

El matrimonio puede ser complicado para algunos, pero no para Arthur O Urso, o al menos así aparenta serlo en sus redes sociales. Este modelo brasilero no tiene una esposa, tiene nueve y asegura que ideó un método para mantenerlas a todas felices.

Su historia es conocida en Brasil por ser el hombre del matrimonio múltiple. Tiene una cuenta Only Fans en la que cuenta sus vivencias junto a sus esposas.

El modelo brasilero creó un horario para sus esposas

Con la intención de complacer a cada una de sus esposas Arthur ideó en principio un modelo de rotación sexual para poder tener intimidad con cada una de ellas, pero el método no funcionó.

El brasileño contó que este mecanismo resultó agotador además de antinatural. Dijo que sintió presión por lo que tuvo que desistir. Para él y sus nueve esposas es mejor dejar que fluyan las cosas y tener relaciones solo cuando realmente lo desean.

"Tenía relaciones sexuales con una esposa mientras estaba pensando en otra", contó el modelo en declaraciones replicadas por el diario El Tiempo.

El hombre asegura que en su matrimonio múltiple la frecuencia sexual no es el problema. Los celos no surgen mientras están en la cama, sino cuando él tiene detalles caros con alguna de ellas y no lo tiene con las otras. Recientemente su esposa Agatha expresó su deseo de divorciarse porque reclama exclusividad.

La historia de Arthur O Urso y sus nueve esposas se conoció en el 2022 cuando decidieron casarse ante la Iglesia Católica en una boda múltiple como una manera de protestar por el amor libre e ir en contra de la monogamia.

🇧🇷 INFO | Arthur O Urso, un jeune home originaire du Brésil avait fait la une des journaux l'année dernière lorsqu'il s'est marié à ses neuf femmes dans le but de protester contre la monogamie explique avoir tent d'adopter un calendrier sexuel mais ça n'a pas raiment fonctionné. pic.twitter.com/ALbUW1AWfG — Black 〽️amba (@dreadkobe24) April 28, 2022

El modelo brasilero estaba primero con su pareja Luana Kazaki con quien tenía una relación swingers; es decir, podían sostener relaciones sexuales con otras personas. Luego ambos decidieron unirse a las otras ocho mujeres.

En Brasil de acuerdo con al artículo 235 del Código Orgánico Procesal Brasileño, la bigamia es ilegal y es castigada con prisión de uno a tres años. También contempla que si el matrimonio previo fue anulado entonces no se tipifica como crimen.