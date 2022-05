Dejó la universidad para abrir un OnlyFans, sus padres la echaron de la casa y ahora ella les paga las cuentas

01 may. 2022 - 09:00 hrs.

En marzo de 2021, Faith Lianne (19) decidió retirarse de la universidad y seguir una "carrera" por la que muchos han optado en el último tiempo: Dedicarse a tiempo completo a compartir contenido en OnlyFans.

Se quedó sin casa

Tras su decisión, la joven originaria de Florida, Estados Unidos, se reunió con sus padres para explicarles este giro hacia la industria de los contenidos para adultos. Pero no todo salió como Faith esperaba y sus progenitores terminaron echándola de su casa.

"Les traté de explicar que tener un título ya no equivalía a tener éxito como cuando ellos eran jóvenes, pero me dieron un ultimátum: Continuar con los estudios o no vivir más bajo su techo", explicó la joven al New York Post.

"Estaba devastada cuando Faith dijo que dejaría la universidad. Pensé que no tendría un trabajo mejor que ser una cajera en algún lugar, como fue mi realidad al no poder ir a la universidad", señaló la madre de la joven.

Exitosa carrera

Luego de dejar la casa familiar, Faith se fue a vivir con su hermano, quien siempre le entregó su "apoyo" para seguir esta aventura, y que hoy se desempeña como su "manager".

Al poco tiempo la popularidad de la joven explotó y logró conseguir miles de suscriptores en OnlyFans y 4,8 millones de seguidores en Instagram, entre los que se encuentran Snoop Dog y Tyga. Así fue como en el lapso de un año Faith amasó una fortuna de más de 1 millón de dólares.

"Me compré una casa de 800 mil dólares, me compré un Rolex, carteras YSL y Gucci, y una bolsa Louis Vuitton. También gasto alrededor de 1.000 dólares cada quince días en ropa nueva para fotos de Instagram o OnlyFans. Nunca uso lo mismo dos veces", detalla.

Ayudando a sus padres

Hace pocos meses, los padres de la joven comenzaron a entender la nueva carrera de su hija, e incluso, se mudaron a su nueva y lujosa casa. Faith, además, les da apoyo económico y les ayuda con el pago de sus cuentas.

Hoy Faith está contenta con haber dejado la universidad y ve con optimismo el futuro.

"Amo que OnlyFans me permita costear este estilo de vida. Mi plan es hacer de esto mi principal forma de trabajo por el mayor tiempo que pueda", dice.