"La buena atención de salud no está garantizada en Chile": Gary Medel cuenta por qué vivirá en España tras el retiro

02 may. 2022 - 08:00 hrs.

El futbolista Gary Medel ya piensa en el retiro y aunque no sabe exactamente cuándo será el día que deje de jugar, ya tomó la decisión, junto a su esposa Cristina Morales, de vivir en España, que es el país de origen de ella.

Uno de los motivos para radicarse en el país europeo, es principalmente la seguridad y la salud garantizada para su familia.

¿Qué dijo?

Sobre los motivos para irse a vivir a España, el ‘Pitbull’ señaló que “la seguridad es un tema, aunque igual siempre hay que estar pendiente de eso. Y otra cosa que me importa mucho es que mi familia tenga garantizada la salud y la educación”.

“Uno se llega a sorprender con lo que se vive en Chile”, manifestó el deportista a LUN, donde además comentó el caso de su madre.

“Ella por tener preexistencia por enfermedades como la diabetes no tiene previsión. Todo tiene que hacerlo en forma particular. Por suerte yo tengo los recursos para que ella se atienda bien, pero yo me pregunto ¿cómo lo hace la gente que no?”, contó.

Además, dijo que "yo gasté $17 millones por dos veces que mi mamá estuvo internada. Está claro que la buena atención de salud no está garantizada en Chile. Yo por suerte puedo costearla, pero sé que muchos no pueden. Lo mismo con la educación. Eso es distinto en España".

En cuanto a si su esposa influyó más en la decisión, Medel sostuvo que "fue algo que hemos conversado y decidimos los dos".