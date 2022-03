Nueva historia de poliamor en Argentina: pareja vive con trabajador hotelero que conocieron en Chile

Mateusz Morawiec es polaco, tiene 32 años, reside en Rosario, Argentina, y desde hace cuatro formó una relación de tres con Krzys, su marido, y Will, a quien conoció en unas vacaciones en Chile.

En 2016 inició un viaje por Sudamérica, primero vivió dos años en Chile, luego pasó por otros países antes de radicarse definitivamente en Argentina, donde está "dispuesto a quedarme por mucho tiempo".

Mateusz se casó en Dinamarca hace 10 años con Krzys y luego conoció a Will, un venezolano que trabajaba en un hotel en que se hospedaron en Chile.

"Yo tengo dos socios"

Morawiec contó al medio argentino TN que "los tres estamos involucrados de manera amorosa. Es una de las formas de poliamor más populares, pero no la única. En este momento yo tengo dos socios, pero en cualquier momento uno de nosotros puede desarrollar sentimientos hacia otra persona y extenderse a otra relación".

"Cuando nos conocimos, los tres nos enamoramos y nos mudamos juntos. Creo que esta es la explicación más sencilla del poliamor", destacó.

El protagonista de esta historia añadió que "todos deben ser conscientes de las otras parejas, estar de acuerdo con que su novio o novia tenga múltiples parejas. Caso contrario sería una infidelidad".

Mateusz comentó que "para tomar una decisión así tienes que sentirte feliz. Si se buscan solucionar los problemas de pareja presentando a otra persona es la manera perfecta de arruinarlo todo".

"La capacidad de amar a más de una persona al mismo tiempo puede darse de diversas maneras, pero la comunicación y la honestidad son dos factores indispensables para mantener todo a salvo", remarcó.

"Las parejas monogámicas están en la literatura"

Morawiec también apuntó que "las parejas monogámicas están en la literatura, las películas, la sociedad que nos rodea. Crecemos viéndolas en todas partes, entonces de adultos copiamos y pegamos lo que aprendimos. En el poliamor todos esos acuerdos y límites hay que crearlos desde el principio".

El hombre añadió que "me molesta ver cómo la explicación más profunda del poliamor como concepto cultural se circunscribe al sexo. Supongo que es similar a la situación de las personas LGBT desde hace 10 ó 15 años. Cuando alguien se declaraba gay, nadie pensaba en él como en el hombre que crea la conexión emocional con otro hombre. Sí inmediatamente se pensaba en qué estaban haciendo en la cama".

"Yo puedo hablar sobre la conexión romántica, sobre la necesidad de comunicarse, el respeto común y ese tipo de cosas, pero muchas personas solo pensarán en lo que estamos haciendo en el dormitorio. Es decepcionante, pero no es lo único que me molesta", agregó.

Sobre la vida que llevan los tres, Mateusz reveló que "pasamos mucho tiempo juntos. Pero también de a dos salimos a caminar o nos vamos de vacaciones por unos días. Está bueno pasar unos días solo. No existe ni una regla que diga cuánto tiempo debe pasar alguien con otra persona".

"El poliamor va un paso más allá"

Morawiec también detalló que "no es necesario ser poliamoroso para tener relaciones sexuales con múltiples parejas. En ese caso, el término adecuado sería 'relación abierta' o 'swingers', que es bastante popular hoy en día. El poliamor va un paso más allá y se pone el acento principal en crear fuertes relaciones afectivas, es una forma de familia ampliada".

"Lo que no entendemos nos asusta y nos pone a la defensiva, sin embargo, se vuelve cada vez más popular. No tienes que convencerte que puedes ser poliamoroso, pero deja que las personas vivan sus vidas y no discrimines con relación a cómo es su familia", destacó.

Mateusz relató que "el poliamor no es para todos y que no es ni mejor ni peor que la monogamia. Es solo una forma diferente de vincularse y la única que a mí me hace feliz".

"El engaño es posible en este tipo de relación, y está relacionado con los límites establecidos que mencioné. Cada acción en contra de lo establecido es una trampa y puede tener un efecto muy destructivo. Si algo así sucede, se vuelve muy doloroso. Se pierde la confianza. Además de eso, hay muchas otras señales de alerta que pueden sugerir que estamos en una relación poco saludable", concluyó.

