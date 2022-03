Periodista estadounidense muere baleado en zona de enfrentamientos de fuerzas de Ucrania y Rusia

Brent Renaud, periodista estadounidense, murió a tiros y otro resultó herido este domingo en Irpin, un suburbio del noroeste de Kiev donde las fuerzas ucranianas combaten a los militares rusos, informaron a la AFP fuentes concordantes.

Los dos hombres fueron alcanzados por las balas mientras circulaban en un auto con un civil ucraniano, que también fue herido, precisó a la AFP Danylo Shapovalov, un médico voluntario de la defensa territorial de Ucrania que trató a las víctimas. Un periodista de la AFP vio el cuerpo de la víctima.

Las autoridades ucranianas acusaron rápidamente a las fuerzas rusas de haber disparado contra los periodistas, pero de momento se desconoce de dónde provenían los tiros.

Periodistas de la AFP que se encontraban en esa zona el domingo escucharon tiros de artillería y de armas ligeras.

Un periodista de la AFP vio el cuerpo de la víctima, que llevaba encima sus documentos de identidad, incluyendo una acreditación del New York Times.

En un principio la información consignaba que se trató de un trabajor vigente del diario estadounidense The New Yok Times, no obstante, el medio, a través de una declaración, explicó la situación

Si bien lamentó la muerte de Brent Renaud, de 51 años, y confirmó que en años anteriores había prestado colaboración, The New Yok Times expuso que "no estaba asignado para en Ucrania".

.@nytimes is deeply saddened to learn of the death of an American journalist in Ukraine, Brent Renaud.

Brent was a talented photographer and filmmaker, but he was not on assignment for @nytimes in Ukraine.

Full statement is here. pic.twitter.com/bRcrnNDacQ