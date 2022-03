Ladrón asesina a médico tras arrollarlo con su propio automóvil: Todo ocurrió ante los ojos de su novia

Tristeza y rabia se vive el personal de la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Hospitalario MedStar en Washington DC, luego que uno de los miembros de su equipo, el médico Rakesh Patel, de 33 años, muriera arrollado con su propio automóvil por un delincuente que lo robó.

El reconocido doctor fue interceptando en la intersección de Florida Avenue y U Street de la capital de Estados Unidos.

.@DCPoliceDept confirms that the fatal crash yesterday in Adams Morgan where a man was hit by a driver and killed involved a car theft. They are searching for the car. Rakesh Patel, 33, of Silver Spring, died at the scene. pic.twitter.com/WvCcqCq7Ss — Martin Austermuhle (@maustermuhle) March 9, 2022

El asesino se dio a la fuga y las autoridades activaron una intensa búsqueda para encontrarlo. Por los momentos solo cuentan con un video en el que se ve al asesino junto a otro hombre en el vehículo de la víctima horas después de lo ocurrido.

El médico intentó impedir que robaran su vehículo

Testigos del hecho relataron a la policía que el médico estacionó unos segundos su vehículo para bajarse a entregarle un paquete a su novia. El delincuente aprovechó para meterse en el auto, un Mercedes E350 plateado oscuro, y emprender la marcha.

Awful reports last night, this post will be updated when more official info is released: https://t.co/9H28oTcr2y — PoPville (@PoPville) March 9, 2022

Al notar lo que ocurría, Patel corrió hacia el auto, pero el delincuente no se detuvo, lo arrolló y escapó dejándolo tendida en el piso, reseña el canal de televisión estadounidense NBC Washington.

Todo esto ocurrió ante los ojos de su novia, quien pidió ayuda y logró trasladarlo a un centro de salud cercano, pero fue declarado muerto al llegar al lugar. “Fue una pesadilla”, dijo la mujer.

Consternación y dolor en la familia

Familiares del médico expresaron su dolor por la tragedia. El padre de la víctima dijo en un desgarrador mensaje que la vida de su hijo “fue arrebatada sin motivo, ¿para qué? ¿por un coche?", se preguntó en medio del dolor Rajnikante Patel, quien también es doctor.

Los familiares describieron al médico como un hombre cariñoso, inteligente y sociable. Su madre cuenta que solía llamarlo “mi bebé”.

Sus compañeros de trabajo también expresaron lo mal que se sentían al conocer la noticia. El centro médico para el que trabajó publicó un comunicado tras conocer lo ocurrido: “Aquellos cuyas vidas tocó lo extrañarán mucho. Por favor, mantenga a la familia y los compañeros del Dr. Patel en sus pensamientos y oraciones durante los días venideros”