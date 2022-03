"Lo conozco desde los 11 años": Profesor descubre que motochorro que lo asaltó había sido su alumno

Un violento episodio fue el que afectó el viernes pasado a Julio Ferreri, un profesor que se encontraba saliendo desde un establecimiento educacional ubicado en la ciudad de Tucumán, en Argentina.

El docente jamás pensó que sería interceptado por dos motochorros que tenían la intención de robarle algunas de sus pertenencias, como su teléfono celular y su mochila.

En medio del intento de asalto, el profesional se percató que uno de los ladrones era un exalumno suyo, por lo que decidió perseguirlo para así recuperar lo que le había arrebatado, informa TN.

"Cuando me sacan la mochila veo la cara de uno de mis exalumnos. Lo reconocí automáticamente, en su mirada y en su cara, porque lo conozco desde los 11 años", sostuvo.

"Fuiste mi alumno, no me hagas esto"

A partir de allí, el profesor inició una persecución en su motocicleta junto a otros vecinos y en un instante gritó: "Fuiste mi alumno, no me hagas esto, por favor".

"Sentía que en algún momento me iba a reconocer. Cuando se dio vuelta y me miró, me reconoció y me tiró las cosas. Tiraron la mochila y el celular, ahí agarré las cosas gracias a los vecinos", afirmó.

Ferreri aclaró que horas después tuvo contacto con el estudiante, quien le ofreció disculpas por el delito que cometió.

"Me mandó un mensaje contándome algunas cosas y pidiéndome perdón. El contexto donde viven nuestros jóvenes no les ofrece muchas oportunidades", manifestó el docente.

Mensaje del alumno al profesor. Crédito: TN

"No salió la bala"

El profesor dejó en claro que se resistió al asalto porque tenía papeles personales. En ese sentido, detalló que "ellos me apuntaron con la pistola desde un principio, gatillaron dos veces, pero no salió la bala. Se notaba que la pistola era vieja".

Por último, y respecto a su alumno, remarcó que "él no me reconoció porque yo estaba con el casco puesto. Cuando empiezo a perseguirlo, entramos por un pasaje al costado de la vía y ahí me saque el casco".