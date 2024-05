UDI propondrá ley que considera ataques a policías como violaciones a DD.HH.

01 may. 2024 - 21:13 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el asesinato de tres carabineros en Cañete, los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) que integran la comisión de Constitución de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, Gustavo Benavente y Flor Weisse, anunciaron que impulsarán un proyecto de ley ingresado en 2021.

Este proyecto busca modificar el Código Penal para que los ataques contra funcionarios de las Fuerzas Armadas y efectivos policiales sean considerados violaciones a los derechos humanos.

Proyecto

Los parlamentarios afirmaron que, luego del grave atentado contra los carabineros y de las agresiones constantes que sufren los funcionarios policiales, es lógico reconocer y establecer en el Código Penal que sus derechos humanos pueden ser vulnerados en estos casos.

Aunque la definición de la ONU establece que una violación a los derechos humanos ocurre cuando el Estado incumple su obligación de garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de esos derechos sin discriminación, o cuando no satisface su obligación de respetar, proteger o hacerlos cumplir, y que son los agentes del Estado los que están regidos por esta tipificación, los parlamentarios argumentaron que “el Estado también puede ser responsable frente a situaciones de violación a los derechos humanos de sus funcionarios, por acción atribuible a terceros particulares cuando no cumple su deber de garantizar y, en tanto, no actúa para prevenir y proteger de un riesgo real e inmediato a las víctimas”.

Sigue la transmisión de Meganoticias Ahora

Todo sobre Política