Cuando iniciamos una relación de pareja todo suele ser color rosa. Estamos en esa etapa del enamoramiento, como la llaman los especialistas, en la que no notamos ningún defecto en la persona que consideramos nuestra alma gemela; o si lo hacemos, al menos no le prestamos atención a estos detalles.

Los psicólogos afirman que si bien es cierto que esta primera etapa es netamente de entrega y amor, aún en ella podemos identificar ciertas conductas que nos podrían resultar desagradables de la persona amada, como por ejemplo: los celos.

Pero, ¿es posible reconocer a una persona celosa en los primeros días de la relación?

De acuerdo a los experto en la materia, no siempre es posible identificar esta conducta en las personas. Sin embargo, nuestro compañero o compañera podría dar ciertos indicios, aunque trate de controlarlo.

"Hay personas que tienen una capacidad de manipulación tan grande que al inicio de una relación, por lo menos, es imposible verlo. Y este tipo de personas son las más peligrosas porque son más manipuladoras, más seductoras, más sutiles, no se ven sus intenciones y te controlan desde otro sitio", explicó la psicóloga Ángela de la Fuente a 20minutos.es.

De la Fuente señaló que, aunque no reconozcamos si una persona es celosa o no, lo que si tener presente siempre cuando iniciamos una relación es la capacidad de respetarnos y de distinguir conductas que no son tolerables aún así estando solos.

"Si no sabemos lo que no es normal y lo que no es respeto no sabremos detectarlo. Una forma de hacerlo es educándose, leyendo, informándose, preguntando a profesionales (...). Tenemos muchas veces la duda de si algo lo podemos reprochar y para eso, además de educarnos, también tenemos que confiar en nuestras tripas", explicó la especialista.

Señales de alerta

Si estás en una relación, te presentamos algunas de las señales de alerta descritas por De la Fuente y que te confirmarían si tu pareja es celosa:

La revisión del teléfono celular.

Desconfiar de compañeros de trabajo o personas del sexo que a la pareja le atrae y tener la suspicacia puesta en las amistades o relaciones que podrían ser potencialmente competidores.

Decirte cómo debes vestir para salir al trabajo, con tus amigos o hasta en su compañía.

Alejarte de las personas de tu entorno, tanto de la familia como de las amistades.

¿Pueden ser constructivos los celos?

"Los celos tienen que ver con mi inseguridad y con mi miedo a perder algo que quiero mucho. Pueden ser constructivos porque son una emoción y como toda emoción se puede sacar información de ellos", manifestó la psicóloga.

Y apuntó: "¿Cuándo pueden ser constructivos? Cuando me empujan a mí de forma asertiva a poner sobre la mesa mi miedo y que el otro pueda consolarme. Siento celos y me doy cuenta de que tengo una necesidad de cariño y amor no cubierta. Si soy capaz de transmitirlo de forma respetuosa y amorosa van a ser constructivos".

Finalmente, la terapeuta lamentó que "el problema está en que no transformamos este sentimiento en algo positivo. Hay personas tan dañadas que ni todo el amor que le des nunca será suficiente para que deje de tener celos. Es como si tuvieran un agujero por donde se cuela todo ese amor y si eso se detecta, sin duda alguna, hay que poner solución consultado a un profesional. La persona celosa tiene que reconocerlo y admitirlo".