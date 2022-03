Uso de palabra clave fue fundamental: Hijo de taxista frustró asalto a su padre y detuvo a uno de los delincuentes

¿Qué pasó?

El intento de asalto a un taxista la noche de este lunes en la comuna de Ñuñoa terminó con el hijo del trabajador persiguiendo y deteniendo a uno de los cuatro sujetos que abordaron el automóvil.

El uso de una palabra clave fue fundamental para que la familia del transportista supiera lo que le estaba ocurriendo y pudiera ir rápidamente en su auxilio.

El detalle de los hechos

El taxista comenzó su recorrido en la comuna de La Reina, donde fue abordado por dos parejas que solicitaron una carrera al barrio Franklin, en la comuna de Santiago.

Durante el trayecto, los supuestos pasajeros comenzaron a cambiar el recorrido y a dudar de su destino, momento en que el trabajador logró dar el aviso a su hijo de que estaba siendo asaltado.

Finalmente, el taxista fue intimidado en la intersección de Guillermo Mann con San Eugenio, sin embargo, su hijo venía una cuadra más atrás y logró dar alcance a los antisociales en la esquina de Vicuña Mackenna con Ñuble.

Allí agredió con un uslero a uno de los malhechores y pudo retenerlo hasta la llegada de personal de la Policía de Investigaciones y de Seguridad Ciudadana de Ñuñoa.

El relato de los afectados

Cristián Espinoza, víctima de este intento de asalto, comentó que "de primera no querían pagar, después querían hacer transferencia y les dije que en la noche no se trabaja con transferencia, solo con efectivo y cuando empezaron con que no tenían plata yo dije que era un asalto".

El conductor añadió que su hijo "escuchó todo lo que pasó. Me bajaron a punta de cuchillas, gracias a Dios no me pasó nada y mi hijo venía cerca y pudo interceptar al vehículo".

En tanto, Tomás Espinoza, hijo del taxista, relató que "le cambiaron la dirección como tres veces y en la última (llamada) no le había cortado el teléfono y estaban bajándolo del vehículo. Yo venía cerca y los encontré, los choqué, salieron arrancando y alcancé a pescar solamente a uno".

La investigación de este caso quedó en manos de la Brigada de Robos Sur de la Policía de Investigaciones, cuyos funcionarios centran su trabajo en dar con el paradero de los otros tres involucrados en este hecho.