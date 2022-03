Así identificaron a un sujeto que robó 15 casas en las comunas de La Florida y Puente Alto

La Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención de un delincuente que, entre 2021 y 2022, robó al menos 15 casas del sector de La Florida y Puente Alto, siendo el sector de Rojas Magallanes donde realizó la gran mayoría de los atracos.

"Estudiaba" las casas

Según da a conocer la fiscal Claudia Barraza, de la Fiscalía de Análisis Criminal Oriente, el sujeto de 34 años se dedicaba a merodear las casas para asegurarse de que estuviesen sin habitantes y así proceder al robo, detalla LUN.

Dentro de las viviendas, los objetos robados eran, en su gran mayoría, joyería y tecnología, tales como computadores, televisores, joyas y cualquier objeto de fácil reventa.

De acuerdo a Barraza, el hombre ingresaba a las casas al escalar las panderetas. No obstante, también era habitual que forzara las rejas de entrada y las ventanas también.

"Cuando uno ve las imágenes se da cuenta de que hacía desorden. Buscaba las especies, sacaba los cajones de las cómodas y los daba vuelta en la cama para luego huir con lo robado en el auto", señala.

"Me lo encontré dentro de la casa"

Gloria Troncoso, de 70 años, fue una de las víctimas de este sujeto. Asimismo, cuenta que ella lo se encontró de frente en su casa, asegurando que no andaba solo.

"Me lo encontré dentro de la casa. Me llamó la atención que estaba abierta la puerta del jardín. Cuando la cerré aparecieron los sujetos. Me llamaron a reconocer especies y recuperé mi computador, que tenía un valor sentimental", relata.

Identificado

El hombre logró ser identificado por las patentes de los autos en los que llevaba a cabo el "estudio" de las casas o el robo en sí. Gracias a cámaras de seguridad de la municipalidad de La Florida, es que se logró dar con el antisocial y reconocerle el rostro.

Según la fiscal, los robos siempre eran entre 19:30 y 20:00 horas. "Gracias a los vecinos y a las cámaras se logró determinar la patente y dónde estacionaba. Determinamos que la propietaria del vehículo era la pareja del hombre", detalla la fiscal. En tanto, agrega que este tipo de delincuentes suele cambiar cada dos o tres meses los vehículos, para luego venderlos y comprar otro.

Finalmente, el hombre fue detenido en Lo Espejo, donde pretendía vender el último vehículo, y fue formalizado por robo en lugar habitado en el 14 Juzgado de Garantía de Santiago. El delincuente quedó en prisión preventiva.