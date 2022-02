Futura ministra de la Mujer por tuits de Pineda sobre Camila Vallejo: "Asume que sus declaraciones fueron un error"

¿Qué pasó?

La próxima ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió este miércoles a los tuits de quien será subsecretario de Transportes en el Gobierno de Gabriel Boric, Cristóbal Pineda, quien en su cuenta de Twitter calificó, hace 10 años, como "rica" a la futura vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo.

Según una nota publicada por La Tercera, en su época de estudiante universitario, Pineda publicó varios tuits considerados machistas sobre diversas mujeres del acontecer nacional, entre ellas la en ese entonces presidenta de la FECh.

¿Qué dijo la ministra?

Este miércoles, consultada por este tema, la futura ministra Orellana comentó que "es evidente que él asume que sus declaraciones fueron un error, espero que les haya pedido disculpas a las involucradas".

La próxima secretaria de Estado añadió que "la función pública requiere un estándar bastante más alto que no haber cometido delito, sino el no perpetrar violencia contra las mujeres, al menos en el espacio público y no emitir discursos que al final terminan dañando nuestra participación política".

"Yo creo que él le pidió disculpas a las involucradas y que tiene claro que ese tipo de declaraciones hoy no son permisibles", concluyó.

