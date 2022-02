Grupo de Whatsapp fue clave para detener a ladrón: Arquero de Curicó sufrió robo de su casa

¿Qué pasó?

El arquero de Curicó Unido, Fabián Cerda, vivió un momento de terror la noche del lunes luego de que sus vecinos le comunicaran que en su casa había un sujeto.

Sin embargo, el uso de la tecnología, en este caso WhatsApp, resultó clave, pues por esa vía sus vecinos se organizaron para detener al ladrón y dar aviso al deportista que en ese momento se encontraba en otra actividad.

"Un vecino lo vio caminando, mirando casas"

“Se metieron a robar a mi casa. Mis vecinos me avisaron y llegué cuando el ladrón estaba reducido por ellos mismos. Yo estaba entregando unos gorros cerca de mi hogar, una vecina me contactó y en dos minutos estaba ahí. Eran las 20:30 horas (del lunes) cuando el tipo entró al condominio”, dijo Cerda a Lun.

Añadió que “en el condominio, ante cualquier movimiento extraño, se avisa en el WhatsApp de los vecinos. Lo vieron entrar, causó rareza y un vecino lo vio caminando, mirando casas, bien nervioso y cuando estacionó su auto, caminó cerca de mi hogar a ver qué pasaba y el sujeto ya no estaba. Lo encontró más extraño aún. Salieron más vecinos, escucharon ruido y vieron a alguien en mi habitación cuando prendió la luz y se vio la silueta”.

"Se defendió diciendo que era la casa de su tío"

Cerda explicó al mismo medio que el sujeto arrasó con todo a su paso, pero en la salida evitaron que se consumara el delito.

“Lo esperaron afuera y cuando asomó, tenía cuatro bolsos, una maleta y mi bicicleta lista para llevarse. Se defendió diciendo que era la casa de su tío, pero nunca intento salir por el portón. Mintió alegando que no le habían dejado las llaves y ahí mejor los vecinos actuaron y lo capturaron. Gracias a Dios estoy bien, no nos pasó nada, lo material se recupera, pero queda el miedo y la incertidumbre que genera esta situación”, agregó.

Para finalizar, expuso: “Hacer un llamado a la justicia para que sea más dura, que le pongan fin al tema de la delincuencia y que el ladrón que tiene prontuario no salga de la cárcel. Según me contaron, este tipo tiene muchas causas anteriores y no ha sido procesado. Hace una semana se había metido a otro condominio (...). El procedimiento está, solo falta que la justicia actúe".

"No puedo estar tranquilo en mi casa y aún no puedo liberar la pena que provocó todo esto”, concluyó.