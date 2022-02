"Yo estaba en mi domicilio y escuché gritos": Vecino por muerte de mujer en clínica clandestina de Las Condes

Gritos fueron los que escuchó un vecino de la clínica clandestina ubicada en la comuna de Las Condes donde una mujer de 32 años falleció tras realizarse una intervención estética la noche de este martes.

La víctima fue identificada como Leslie Scarlette Vergara Pávez y la investigación de su muerte quedó a dargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

"Yo estaba en mi domicilio y escuché gritos"

Juan Cristóbal Saieh, vecino de la clínica clandestina, recordó que hace años pasó lo mismo e incluso Joaquín Lavín, alcalde en ese entonces, había clausurado el lugar.

El hecho ocurrió la tarde de este martes, hasta donde la víctima llegó cerca de las 20:00 horas para someterse a una segunda sesión, ya que la primera fue el pasado 25 de enero.

“Yo estaba en mi domicilio y escuché gritos, muchos gritos, entonces pensé que algo le había pasado a alguno de mis vecinos. Grité para ver si necesitaban ayuda y dijeron que sí y me abrieron el portón, entonces yo ingresé y vi lo que estaba pasando”, indicó Juan Cristóbal.

"La señorita estaba muy mal"

Además, precisó que en ese momento "estaban arrastrando a una señorita hacia un vehículo intentando reanimarla porque no estaba consciente y le estaban prestando reanimación, entonces, la señora Teresa (una de las detenidas), que es la mayor, no quería llevarla, quería reanimarla y ver si lograba salvarla ella, para, me imagino, evitar algún conflicto".

"La señorita estaba muy mal, le dijimos a Jorge (otro de los detenidos) que la lleváramos a la clínica y en el camino ella perdió el pulso y la respiración. Yo estuve sujetando a la niña desde atrás. Llegamos de urgencia gritándole al guardia diciéndole al guardia que llevábamos una señorita que no tenía pulso y la ingresaron de inmediato (...). Por lo que dijo la doctora fueron 15 minutos que la estuvieron tratando de reanimar", manifestó.

Además, indicó que él es vecino y que conocía a los detenidos hace aproximadamente 15 años: “Sabía que hacían estas prácticas, pero tenía entendido que había terminado hace años”.

Antecedentes

La mujer falleció luego de someterse a una cirugía estética en una casa que funcionaba de forma clandestina en la comuna de Las Condes, donde sufrió complicaciones de salud, por lo cual fue trasladada hasta la Clínica Cordillera.

Carabineros fue alertado por una amiga de la mujer quien debía recoger a la paciente que finalmente perdió la vida.

¿Qué dijo Carabineros?

De acuerdo a lo informado por el capitán de Carabineros, Francisco Ortega, oficial de ronda de la prefectura Santiago Andes, "funcionarios se trasladan al domicilio, el cual estaba sindicado como una clínica clandestina. El propietario autoriza el ingreso de Carabineros y al interior de este inmueble, el cual no tenía ningún logo, existían distintos insumos para llevar a cabo operaciones estéticas".

Asimismo, por declaración de testigos y vecinos, se procede a la detención de cuatro personas, todos familiares y entre ellos el dueño de casa, quien finalmente quedó en libertad.