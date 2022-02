Investigan muerte de mujer tras someterse a cirugía en una clínica estética clandestina

¿Qué pasó?

Una mujer de 32 años falleció luego de someterse a una cirugía estética en una casa que funcionaba de forma clandestina en la comuna de Las Condes.

La víctima, identificada como Leslie Scarlette Vergara Pávez, fue llevada hasta la Clínica Cordillera con evidentes complicaciones a raíz de una operación con fines estéticos, la cual realizó en un lugar no habilitado para esos fines.

Carabineros fue alertado por una segunda mujer, quien debía recoger a la paciente que finalmente perdió la vida.

Clínica clandestina

De acuerdo a lo informado por el capitán de Carabineros, Francisco Ortega, oficial de ronda de la prefectura Santiago Andes, "funcionarios se trasladan al domicilio, el cual estaba sindicado como una clínica clandestina. El propietario autoriza el ingreso de carabineros y al interior de este inmueble, el cual no tenía ningún logo, existían distintos insumos para llevar a cabo operaciones estéticas".

Asimismo, por declaración de testigos y vecinos, se procede a la detención de cuatro personas por la muerte de esta persona.

En tanto, las mismas personas que la atendieron, fueron quienes la trasladaron hasta la Clínica Cordillera.

Investigación

El dueño de casa, según información preliminar, sería familiar de las personas que llevaban este tipo de operaciones de manera clandestina.

Según se conoció en el lugar, solo dos personas contaban con títulos de cirujanos médicos, aunque no se especificó si contaban con especialidades. "No hay camillas, no es un sitio habilitado para el ejercicio de la profesión. Estaba siendo utilizado de forma clandestina", indicó el capitán.

"A su vez, se están llevando diligencias para establecer si se trataría de un hecho recurrente o aislado", dijo la autoridad policial.