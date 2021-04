¿Qué pasó?

En poco más de dos semanas viene un nuevo Día de la Madre (9 de mayo), una celebración que por segundo año consecutivo se vivirá en medio de la pandemia coronavirus y con restricciones de movilidad.

Ante la situación, los especialistas llaman a evitar las reuniones sociales porque es donde se genera la mayor parte de los contagios.

Sin embargo, existen medidas a considerar para reducir al mínimo las opciones de contraer la enfermedad y que están sobre la mesa ante el debate: ¿Debemos celebrar el día de la mamá en medio de crisis sanitaria?.

¿Se celebra el Día de la Madre?

"Es un día triste porque siempre me celebraba con ellos, el día de la mamá". Es la visión de Jessica Troncoso con miras a la celebración, mientras que otra persona en conversación con Meganoticias aduce "por un momento de festejo no se puede perjudicar a las otras personas”, mientras que otra advierte "yo creo que no se debería celebrar".

Sobre el debate, el doctor y secretario del Colmed, José Antonio Bernucci, sostuvo que "creo que la mayoría de las actividades deberían realizarse de fase 3 (Preparación) en adelante y no en fase 2 (Transición) porque si no, sobre todo en invierno, no vamos a generar el despegue de la disminución de casos que necesitamos”.

¿Cómo reducir los contagios en caso de reuniones masivas?

Sobre el tema, los estudios indican que si nos juntamos un grupo familiar de 8 personas durante 4 horas, sin ventilación y no usamos mascarilla y uno de nosotros está contagiado, la posibilidad de infectar a otro es alta: un 96%.

Sin embargo, existen acciones que nos permiten tomar medidas y reducir en hasta un 3,33% las posibilidades de contagio.

Para ello, se apunta a si abrimos una ventana, ese número baja a 73%, si usamos mascarilla de tela, la posibilidad de contagio es de un 69%, si ponemos un ventilador en la salida para que circule el aire, las opciones de transmisión baja a un 53%.

La clave radica en que "si todos usamos mascarilla N95, la posibilidad de contagio es 3,33%".

"No ignorar transición en espacios cerrados"

El tema fue abordado por Marcelo Mena, profesor bioquímica de la UC, advierte que "esa es la razón por la cual hemos tenido una pandemia que ha costado frenar porque hemos focalizado esfuerzos en la superficie, pero hemos ignorado la transmisión de esta enfermedad en espacios interiores por vías aéreas".

De acuerdo a los modelos predictivos y con miras a la fecha del día de la Madre, Chile enfrentará una media entre 4 y 5 mil casos diarios, todo en medio del proceso de vacunación que brindará mayor protección ante la enfermedad, otro punto para analizar si vivir o no la celebración en forma presencial.

