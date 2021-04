¿Qué pasó?

Este miércoles la comisión de Constitución del Senado aprobó en particular el proyecto de tercer retiro de fondos previsionales para paliar los efectos económicos derivados de la pandemia de coronavirus.

De esta manera, el proyecto fue despachado a la Sala del Senado, donde hoy será revisado y votado hasta total despacho, a partir de las 09:00 horas.

La sesión se llevó a cabo un día después que el Gobierno anunciara el ingreso del requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para frenar el avance del proyecto.

A pesar de ello, hay senadores de Chile Vamos que han demostrado su apoyo a la iniciativa que busca un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. Además, sólo se necesitan dos votos oficialistas para aprobar la medida.

Senadores oficialistas que apoyan el tercer 10%

Juan Castro (RN)

“A mí no me van a frenar mi decisión de votar a favor del tercer retiro. Lo del Gobierno más bien parece una improvisación, sin diálogo y desconectado de las necesidades presentes”.

Iván Moreira (UDI)

Además de señalar que el tercer retiro ya está “aprobado” en el Congreso, comentó: "En definitiva no logramos entendernos con nuestro propio Gobierno cuando se trata de beneficios sociales, no queda otra alternativa que votar por un tercer retiro, el tercer retiro de la clase media".

También agregó:"Para mí el ir al Tribunal Constitucional es un golpe bajo para la clase media de nuestro país".

Manuel José Ossandón (RN)

“Voy a votar a favor del tercer retiro del 10%, pero admito que es una mala política pública. Hay una falta de liderazgo del gobierno”.

Marcela Sabat (RN)

“La ciudadanía está pidiendo el tercer retiro a gritos y tenemos que hacer caso a aquello. Lo primero es generar soluciones a los chilenos y chilenas, entendiendo que tener que acudir a los ahorros previsionales no es la mejor respuesta, pero lamentablemente dos tercios de la clase media no han recibido una respuesta estatal”.

José Durana (UDI)

“Reitero mi decisión de apoyar este tercer retiro de fondos de pensiones, porque lamentablemente todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno no llega directamente a la clase media. Es la clase media la que está más afectada, y por lo tanto mi voto no es un voto doctrinario, no es un voto político. Es un voto pensando en las personas”.

David Sandoval (UDI)

El senador Sandoval ha declarado su apoyo a este tercer retiro. Además, ya votó por anteriores proyectos que permitieron dos retiros de un 10% de los fondos previsionales.

Ver cobertura completa