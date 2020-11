Senadora Ebensperger se manifiesta en contra del proyecto del 10% de oposición

La senadora Luz Ebensperger (UDI) se posicionó en contra del proyecto señalando que “el retiro del 10% vía una reforma constitucional no es el camino. (...) Violar nuestra institucionalidad y nuestro estado de derecho no es el camino, debemos conversar más. Para mí, el fin no justifica los medios”.