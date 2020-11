¿Qué pasó?

Este jueves, y en medio de la pandemia de coronavirus, se inició el paro nacional de 48 horas convocado por los gremios de la Salud.

Durante la jornada, decenas de personas se reunieron en la Plaza Italia y marcharon por la Alameda, entre ellos funcionarios de la atención pública, tanto de redes asistenciales, de Centros de Salud Familiar (Cesfam) y de Servicios de Alta Resolutividad (SAR).

¿Cuáles son sus demandas?

Las motivaciones del paro son el incumplimiento de compromisos adquiridos por el Gobierno en materia del Bono Covid-19 y del Bono Trato de Usuarios.

A ello se suma una discusión por el Presupuesto 2021, donde no se consideran los montos por insumos para la lucha contra la pandemia.

Los representantes de los trabajadores de la Salud se reunirán este sábado para analizar si la paralización se extenderá por más tiempo, en caso de no recibir respuesta por parte del Gobierno.

¿Qué dijo el Minsal?

"Lamento profundamente, y me decepciona además, el llamado a paro y a movilizaciones, a pesar de las más de 30 reuniones que sostuvo el exsubsecretario de Redes ASistenciales, Arturo Zúñiga, con ellos; y las 16 reuniones que he sostenido con lo gremios de la Salud en estos casi cinco meses como ministro de Salud", manifestó Enrique Paris.

"Se cerraron además, durante estos meses, 21 acuerdos y quedaron pendientes o en desarrollo solamente tres acuerdos", sostuvo.

Además, afirmó que: "El martes 10 de noviembre, es decir hace dos días atrás, me reuní nuevamente con los 19 gremios de la Salud para presentarles el presupuesto de la Salud para el año 2020 y sobre todo para hacerles partícipes de este presupuesto, que es primera vez que se hace, y escuchar sus propuestas".

"Me duele el paro"

"He dialogado y he conversado con ellos, por eso me duele el paro, me duele mucho, porque atenta contra la salud de los pacientes", expresó el ministro.

"Les solicito que recapaciten y humildemente si este ministro ha cometido algún error que los ha afectado a ellos, a los gremios, les pido disculpas, porque no quiero que nuestras diferencias, que pueden ser legítimas, afecten a los más pobres, a los más humildes, a los más necesitados, es decir a los pacientes de nuestra patria. Con la salud no se juega", concluyó.