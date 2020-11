Como Emely María Rojas González, de 24 años, fue identificada la ciclista fallecida este jueves en la comuna de Providencia, luego de ser impactada por un bus de la Red Metropolitana de Santiago.

El incidente se registró a las 7:00 horas en el sector de Holanda con Nueva Providencia cuando el vehículo de transporte arrolló a la joven.

A pesar de ser asistida por paramédicos del Hospital Metropolitano, la joven falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas tras el atropello.

"Era una defensora de los ciclistas"

Emely era una joven chilena-venezolana y estudiante de ingeniería civil en el Instituto Profesional AIEP.

Al momento del suceso, se trasladaba en su bicicleta desde la comuna de Recoleta a su lugar de trabajo en el local Delicias de Pucará.

Tras lo ocurrido, su hermana Paula Rojas en conversación con Meganoticias contó que Emely "era una defensora de los derechos de los ciclistas" y que siempre fue una activa asistente a protestas a favor de protocolos de seguridad para los pedaleros.

"Siempre le decíamos con mi mamá que 'no queremos que sigas saliendo en bicicleta'. Y ella llegaba y cuando veía accidentes a ciclistas, nos decía 'hasta cuando van a seguir, una más en la lista'. Por eso le deciamos no salgas en bicicleta porque acá no respetan las señales de tránsito, no respetan a las personas que andan en ellas", agregó.

Conductora del bus quedó en libertad y citada a tribunales

Sobre las causas del accidente, el capitán de Carabineros, Gonzalo Muñoz sostuvo que "ambos vehículos venían por Nueva Tobalaba, cruzan Providencia para tomar Holanda y en una de esas intersecciones ocurre este accidente, que es investigado por la SIAT para saber dónde y cómo se produjo el impacto para determinar las causas y entregar los antecedentes a la Fiscalía".

En medio de procedimiento, la conductora del bus fue citada al tribunal a declarar y por ahora quedó en libertad a la espera de las pericias, ya que se van a revisar las cámaras de seguridad ubicadas frente al Mall Costanera Center.

Ciclistas anuncian velatón en honor a Emely Rojas

El atropello de Emely Rojas encendió la alerta nuevamente en materia vial, ya que sólo en 2020 y hasta el mes de septiembre se registran 85 ciclistas fallecidos producto de accidentes viales.

Sobre lo ocurrido, la mistra de Transportes, Gloria Hutt, aseveró que "lamentamos este fallecimiento y cualquiera que trabaje cerca de las victimas, como corresponde con Conaset, sabemos el dolor que se produce, afecta mucho a nuestros equipos y sabemos lo terrible que es para las familias un incidente como éste",

Ante el triste suceso, ciclistas anunciaron que esta tarde se realizará una velatón en avenida Holanda en honor a la fallecida joven.