A partir de este viernes 13 de noviembre, la comisión de Constitución del Senado comenzará la revisión del proyecto que permite un segundo proceso de retiro del 10% de los fondos AFP, en el marco de la crisis económica derivada del coronavirus.

Se trata del primer paso del segundo trámite constitucional de la iniciativa, que fue despachada de la Cámara de Diputados con 130 votos a favor, lo que refleja un amplio apoyo de parlamentarios oficialistas.

Este escenario de aprobación transversal, más contundente que en el caso del primer retiro, podría replicarse en la Cámara Alta. No obstante, hasta ahora, no están oficialmente asegurados los votos para la aprobación de la iniciativa.

¿Cuántos votos se necesitan?

En la teoría, esta norma que requiere del quórum de tres quintos, es decir, 26 votos. No obstante, en la práctica, se busca asegurar los 29 votos, con el objetivo de llegar al quórum de dos tercios y, con esto, reducir casi a cero las posibilidades de que el proyecto sea llevado hasta el Tribunal Constitucional (TC) por parte del oficialismo o el propio Gobierno.

En efecto, fueron 29 votos los que se obtuvieron en julio pasado para el primer retiro del 10%. Lo anterior se logró gracias a cinco senadores de Chile Vamos que decidieron apoyar la propuesta: Iván Moreira (UDI), Juan Castro (RN), Manuel José Ossandón (RN), David Sandoval (UDI) y José Durana (UDI).

De ellos, cuatro ya anunciaron que aprobarán el proyecto de segundo retiro, mientras uno aún se mantiene en suspenso.

¿Qué dijeron los senadores?

A través de Twitter, Moreira sostuvo: "Votaré a favor del segundo retiro del 10%. Lo hago convencido de que no hay otra alternativa. Hubiese preferido que las energías de mi gobierno estuviesen dedicadas a buscar soluciones y no que su estrategia sea la no acción. Solo acción para amenazar con el TC, solo presiones".

En paralelo, Ossandón expresó que "hasta ahora, el Estado no ha logrado aliviar directamente estas urgencias diarias y lamentablemente tendremos que usar la plata que la propia gente tiene ahorrada para sus pensiones".

Castro, en tanto, añadió que "nuevamente voy a aprobar, y por una razón muy simple: porque el Gobierno no ha estado a la altura de lo que la gente necesita, sobre todo la clase media".

David Sandoval, por su parte, confirmó su apoyo a Emol, señalando que "esto será una ayuda, no la que quisiéramos sin duda, pero desgraciadamente no hemos tenido otra alternativa por parte del Ejecutivo".

En duda

Finalmente, el senador Durana señaló al mismo medio que aún se encuentra meditando su voto. Pese a lo anterior, señaló que teme que "la izquierda vaya por un tercer (retiro) y logre terminar con las cuentas de capitalización individual".

También cobra relevancia el estado de salud del senador Alejandro Navarro, quien fue operado de urgencia por problemas cardíacos y que, de no poder votar, reduciría la cantidad de votos del bloque opositor de 24 a 23.

