¿Qué pasó?

En el contexto de la votación del segundo proyecto de retiro del 10% de la AFP, la diputada María José Hoffmann confirmó que rechazará la iniciativa, pero además criticó la postura del Gobierno ante el avance de esta iniciativa y anunció que la relación con la bancada de la UDI va a cambiar.

¿Qué dijo?

La parlamentaria comenzó señalando: “Por única vez. Es una excepción, y aquí estamos de nuevo. Que por la emergencia, por la cuarentena, por lo menos digan que les gusta el aplauso fácil, ¿o alguien tiene alguna duda que en marzo tendremos este mismo debate?”.

“Cuatro millones de chilenos quedarán sin un peso en sus cuentas de ahorro previsional y claro, no quedó la escoba, porque los efectos no se van a ver ahora. Así es fácil legislar, chuteando las implicancias para mañana, a otro Congreso, cuando no estemos, cuando nadie les dé una explicación de lo que estamos haciendo”, manifestó.

Agregó que “le estamos fallando a los chilenos. Hasta cuándo seguimos legislando a punta de parches. Hasta cuándo van a usar sus mayorías para frenar las grandes reformas. Si quieren ayudar a los chilenos a corregir la desigualdad en materia de pensiones, legislemos. Nos jugamos para que Chile Vamos presentara el proyecto de retiro para enfermos terminales y tenemos que seguir avanzando”.

Críticas al Gobierno

La diputada criticó la postura del Ejecutivo señalando que “debo reconocer que me hubiese gustado escuchar con más fuerza la claridad y la voz del Gobierno en esta materia, buscando alternativas, con una posición clara pero con disposición a alcanzar acuerdos”.

“Lamento la ausencia, la falta de estrategia, que ha permitido que hoy nuestra fuerza se divida, cuando debiéramos estar más unidos que nunca frente al populismo. Y quiero anunciar, que a partir de hoy la relación de esta bancada, la cual presido, va a cambiar con el Gobierno”, expuso.

Asimismo, dijo que “no estamos dispuestos a seguir asumiendo los costos por la falta de una línea clara. Si de verdad quieren una solución eficiente y con sensibilidad social, el Gobierno debe invitar a un acuerdo ya, que funda este mal proyecto con una reforma en serio”.

“Este Congreso se ha convertido en un circo y no me refiero a las capas voladoras, la realidad es mucho más profunda. Estamos dominados por el aplauso fácil y por la incapacidad de enfrentar los problemas reales. Están dispuestos a saltarse todas las reglas del juego y por eso es tan relevante que el Gobierno entienda, que tiene que tener una posición clara, formal y frontal”, manifestó.

Incluso, aseguró que “es la debilidad del Gobierno la que ha alimentado este desorden y es urgente corregirlo”.

“¿Vamos a mejorar las pensiones?, por supuesto que sí. Toda la disposición desde la UDI, pero de manera seria, sin parches, el ahorro es el único camino. Nadie entiende lo que estamos haciendo en Chile y aunque esto signifique costos e impopularidad, vamos a hacer lo que sentimos correcto para el futuro de Chile y mientras no quieran mejorar las pensiones, solo podemos votar que no”, concluyó.

Ver cobertura completa