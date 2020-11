¿Qué pasó?

El diputado (PH) Florcita Alarcón llamó a aprobar este martes el segundo retiro del 10% de los fondos AFP e hizo un llamado al Gobierno a tomar medidas contra el alza del precio de los distintos productos, ya que, según comentó, restan utilidad a los dineros obtenidos por los fondos previsionales.

¿Qué dijo Alarcón?

“En un sistema de economía salvaje, en el primer retiro del 10% los precios subieron, los comerciantes inescrupulosos no les interesa la gente, no existe sensibilidad, no existe compasión con la pobreza, compasión con los ciudadanos”, aseguró.

“Este gobierno debería colaborar y no permitir el alza de los precios, señor Piñera, ¡colabore! Este dinero en las manos de los chilenos se podría evaporar”, sostuvo también.

¿En qué consiste el proyecto de retiro del 10%?

Los afiliados del sistema privado de pensiones, en forma voluntaria y excepcional, se les permitirá realizar un segundo retiro, de hasta el 10% de los fondos de pensiones, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 UF y un mínimo de 35 UF.

En caso de que el 10% de los fondos acumulados sean inferior a 35 UF, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. En el caso de que los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a 35 UF, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta.

