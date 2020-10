Continúa el desfile de nombres para postular a la Convención Constitucional, la cual redactará una nueva constitución para Chile. La instancia estará compuesta por 155 miembros, quienes serán elegidos el 11 de abril de 2021.

El organismo tiene un plazo de nueve meses para elaborar la nueva Carta Magna, el cual es prorrogable por tres meses, por una sola vez.

Según la ley que norma el proceso, los postulantes deberán cumplir con las condiciones que especifica el artículo 13 de la Constitución, es decir, todos aquellos que tienen la calidad de ciudadanos de la República: chilenos, mayores de 18 años y que no han sido condenados a una pena aflictiva (superior a tres años de presidio).

Hasta este miércoles, dos personalidades han descartado postular, pese al clamor popular: El doctor Sebastián Ugarte y el actor Adriano Castillo, conocido popularmente como el "Compadre Moncho".

El médico se excusó argumentando que aún está enfocado en combatir la pandemia del coronavirus, mientras que Castillo admitió que no está preparado para asumir el cargo.

Pero, por otro lado, son muchos los que han mostrado interés por ser parte de la histórica instancia.

- José Andrés Murillo

- Mariana Aylwin

Los q creen q sus amenazas , vetos e insultos me asustan, se equivocan. Me dan más fuerza para intentar representar a quienes creemos q el diálogo, el respeto y la buena voluntad son mejores para abordar los desafíos de inclusión y justicia que Chile nos demanda

- Anita Tijoux

- Ana María Gazmuri

Gracias Claudio ! Me había olvidado el @doctor911_cl , parece ! Jajaja, la verdad hay muy buenos nombres, y si, me gustaría ser constituyente y aportar en este proceso para llevar el programa que se levante en cabildos y asambleas territoriales; veremos si es posible !

- Pablo Longueira

- Benito Baranda

El director de América Solidaria dijo en El Mercurio que "hemos armado un movimiento que ha ido sumando cada vez más personas".

- Lucía López

- Jorge Schaulson

- Adriana Barrientos

- Juan Enrique Pi

- La Tía Pikachú (Giovanna Grandón)

- Jorge Baradit

Si quiere entrar al mundo de lo CONSTITUYENTE, este precioso libro es practicamente un manual.



Lo recomiendo a ojos cerrados 💪🏼💪🏼



Gracias a @lapollera por esta maravilla ❤️ pic.twitter.com/JB1ss9Cvr9 — baradit morales (@baradit) October 28, 2020

- Henry Boys

Mi Padre siempre me dice: “Hijo, no hay peor gestión que la que no se hace”. Yo agrego: no hay peor derrota que la batalla que no se pelea. Que no decaigan los ánimos, ni cunda la desesperanza o la amargura! Esto es recién el comienzo patriotas queridos 💪 #FelizMartes