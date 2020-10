La noche del pasado sábado, la modelo chilena Daniella Chávez sufrió un violento robo de su vehículo en el sector de Chicureo, en la comuna de Colina.

El delito fue registrado por las cámaras de seguridad del local en donde estaba Chávez, registro en el que se aprecia que la hija y la pareja de la influencer estaban dentro del automóvil esperándola cuando los sujetos entran al estacionamiento del recinto y los amenazan, logrando cometer el robo.

Si bien el auto ya fue encontrado, la exconejita Playboy anunció que tomará medidas en sus redes sociales para evitar este tipo de incidentes en el futuro.

¿Qué dijo la modelo?

Consultada por las consecuencias que dejó el hecho delicitivo en su familia, la modelo dijo que "mi hija está tranquila, pero creo que es importante que vea a un psicólogo en el futuro cercano, porque puede que en este momento aún no haya asimilado lo que vivió".

"Yo le decía que lo importante era que nada nos había pasado, porque lo material no importa. Después de eso se quedó tranquila y ha seguido igual. El mal rato ya pasó, así que hay que seguir adelante", dijo a Las Últimas Noticias.

¿Qué medidas va a tomar?

Por razones de seguridad y en base a su experiencia en el extranjero, la influencer manifestó que "estando en México dejé de postear fotos en tiempo real porque si yo, por ejemplo, realizaba un 'en vivo' desde algún lugar, los fanáticos llegaban inmediatamente, pero también por el tema que todos conocen de la delincuencia y los secuestros".

"No sé si las personas que se llevaron el auto me seguían hace rato o se guiaron por el post, pero definitivamente no lo haré más. En Chile cada vez más hay delincuencia. Las cosas ha cambiado mucho acá, están robando demasiados autos", manifestó.

La recomendación de los expertos

Enrique Núñez, académico de la Universidad Católica de Chile, indica que "personas a quienes se les puede identificar fácilmente están entregando mucha información sobre sí mismos. A veces, incluso, sobre locaciones específicas donde encontrarlos o si están o no en su casa".

Finalmente, la recomendación es "postear las cosas desfasadas en el tiempo y evitar el oversharing, practica que consiste en compartir más de lo debido, algo que le pasa a muchos jóvenes. Entregamos tanta información en las redes sociales que es muy fácil ubicarnos", cerró Gabriel Bergel, experto en seguridad.