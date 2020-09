¿Qué pasó?

Más del 50% de los trabajadores que en su momento se acogieron a la suspensión laboral a través de la Ley de Protección del Empleo ya han retornado a su empleo. Para los expertos la noticias es positiva, ya que viene de la mano de la reactivación económica que se ha visto principalmente en el comercio.

Suspensión laboral

Fue en abril pasado cuando cientos de trabajadores se apostaban a las afueras de la AFC esperando mantener sus fuentes de ingreso y contratos, pero lejos de sus puestos de trabajo. Es lo que proponía la Ley de Protección del Empleo.

"Tuvimos suspensión laboral por cinco meses? bueno casi seis", cuenta Jaime Molina, garzón del restaurante Da Noi.

Jaime pactó la suspensión temporal de su contrato y accedió a su remuneración a través del seguro de cesantía. Desde hace unas semanas se reintegró a su trabajo, siendo parte del 52% de la fuerza laboral que volvió para reactivar el comercio.

De vuelta al trabajo

"Sin duda es una buena noticia que de los 750 mil trabajadores que han tenido sus contratos suspendidos durante los últimos seis meses, más del 50% ya haya retornado a sus puestos de trabajos", informó el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.

Según cifras del Ministerio del Trabajo, más de 410 mil personas que estaban acogidas a la suspensión laboral retornaron a sus puestos de trabajo. En tanto, 15.512 trabajadores fueron despedidos.

"Las personas que hemos llamado de vuelta están super contentos de estar con nosotros nuevamente. Han vuelto unas diez personas, quince personas tal vez, entre las personas que tenemos en el equipo de cocina, de administración y los garzones por supuesto", cuenta Luis Ponce, dueño del Da Noi.

"Hay una mitad que todavía está con suspensión laboral y otra mitad que volvió con reducción de jornada con eso hemos andado bien pero un poquito apurados con los tiempos", dice por su parte Fredy Toreglosa, administrador de El Huerto.

Aumenta la empleabilidad

El rubro en el que más se reintegraron trabajadores suspendidos es el comercio, con más de 100.765 personas.

"El último trimestre de este año, es decir, los meses que quedan evidentemente vamos a ir viendo de menos a más una mejora en la empleabilidad", dice Pablo Barberis, economista de la Universidad de Chile.

Empleabilidad que ya tiene a los primeros afortunados, y que en su momento veían un panorama desolador.... pero que gracias a la reactivación de la economía, pudieron incorporarse rápidamente al mercado laboral....

"Hay posibilidades de seguir trabajando, yo pensé que no lo iba a encontrar y que iba a estar muchos días tratando de buscar y buscar, pero no. Fue una cosa que se me dio y genial, estoy contento ahora", cuenta Diego Rodríguez.

"Trabajo en pandemia no lo veía venir así, que bacán. Me vino como anillo al dedo", dice Isabella, otra de las afortunadas que ha podido volver a su trabajo.

Las cifras y las expectativas económicas mejoran para los últimos meses del año. Los sectores que por meses estuvieron paralizados hoy retoman su actividad y dan un respiro a cientos de trabajadores que han sufrido los efectos de la pandemia de coronavirus.