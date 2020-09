¿Que pasó?

Durante la noche de este martes, una banda de antisociales protagonizó dos procedimientos policiales que involucró a menores de edad.

El primero de ellos ocurrió en La Florida, pues los sujetos interceptaron a una mujer que estaba entregando unos productos junto a su hijo de 9 años.

Este miércoles, fue la propia víctima quien relató el violento asalto que sufrió con su primogénito.

¿Qué dijo?

"Les dije que no les iba a pasar el auto mientras no me dejaran sacar a mi hijo. Me apuntaron, me llevaron de un brazo", comenzó señalando la mujer.

"Lo saqué, pero se le quedó el cinturón de seguridad enredado. Fueron momentos muy difíciles. Le gritaban a mi hijo: 'bájate hue..., bájate'", agregó.

Respecto al temor que tenía que le hicieran algo al menor, comentó que "la impotencia de ver a tu hijo que está en peligro es terrible. Tienes que entregarte".

Carabineros frustra segundo asalto

Una vez que los desconocidos se apoderan del vehículo de la mujer, escapan hacia el poniente de la Región Metropolitana, específicamente a La Granja.

Es en aquella comuna donde protagonizarían un segundo asalto, pero que resultó frustrado, ya que la víctima era un funcionario de la policía, quien también estaba acompañado de su hijo de 6 años.

"Intentan efectuar otro robo, tipo encerrona. Se bajan del automóvil e intimidan al conductor, quien resultó ser un cabo primero de Carabineros. El uniformado, al verse intimidado, hace uso de su arma particular y efectúa dos disparos", detalló el capitán César Bustamante.

Frente a la reacción del uniformado, los delincuentes abandonaron el vehículo sustraído a la mujer y escaparon por diversos pasajes del sector.

Las diligencias

El fiscal Miguel Villavicencio indicó que "se están realizando diligencias con la Policía de Investigaciones para identificar a los imputados y determinar si el vehículo abandonado está vinculado con delitos de la misma especie, registrados con anterioridad en otros puntos de la capital".

Además, las indagaciones se concentran en buscar evidencias en el vehículo robado a la mujer y así dar con el paradero de los responsables.