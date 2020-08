¿Qué pasó?

La diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles se refiró este martes a su proyecto de ley que busca abrir un nuevo proceso de retiro del 10% de los fondos de pensión, en el marco de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

¿Qué dijo?

"Quienes han generado este proyecto son los ciudadanos y la necesidad de los ciudadanos, y muy particularmente el Gobierno desalmado que no entrega lo que debió entregar al comienzo de esta pandemia que es una renta familiar universal sobre 500 mil pesos para todos los chilenos sin excepción, eso debió ser una obligación del Estado", señaló.

En este sentido, agregó que "como el Estado no cumple con su obligación, la abuela lo único que quiere es poder garantizarle el sustento, el pan a quienes están hoy día en su casa pasando necesidades".

Una cuota

Tras esto, la parlamentaria se refirió al contenido del proyecto, detallando que contempla el pago en una cuota y que, por tanto "beneficia por lo menos a 2.6 millones de personas y toda su familia, es decir, esto hay que multiplicarlo por cuatro o por cinco, y es una diferencia respecto del proyecto anterior, porque yo creo que se demostró que efectivamente las AFP con la presión de la legislación, eran capaces de asumir administrativamente esto".

Jiles sostuvo también que "todavía hay algunas AFP, que sabemos sus nombres, que no cumplen con la ley, y que mientras esas afp no cumplen con la ley, la ministra del Trabajo, me gustaría verla en la cola de esas AFP que no están cumpliendo con la ley, en vez de copuchando en su casa, patas arriba, respecto a si la gente se compra o no televisores, con su plata, que, por lo demás, tienen derecho a hacer lo que quieran con su plata".

"Mientras el Estado no cumple su función, la ministra no va a fiscalizar a esas AFP que no están hoy día cumpliendo con la ley, la Superintendencia tampoco, lo que hace esta diputada es tratar de dar soluciones concretar, materiales, al problema del hambre de la gente y eso es efectivamente el que se entregue en una sola cuota, porque ya se vio que existe la capacidad y que en realidad el entregarlo en dos cuotas, a mi juicio, solo enreda", sostuvo.

Deudas por pensión alimenticia

En paralelo, la diputada explicó que el proyecto contempla la opción de embargo automático de los fondos, en caso de deuda por pensión alimenticia.

"Respecto de los papito corazón, aquí se establece que estos son fondos embargables, de frentón, sin vuelta, o sea, cuando haya la petición de una mujer que está a cargo de sus hijos y que no recibe los alimentos que le competen y que son justos, sencillamente va a existir la posibilidad, si se aprueba este proyecto, de que eso sea inmediatamente embargable y que se le entregue ese monto a los hijos que deben percibir estos alimentos", señaló.

Lo anterior, sostuvo la legisladora del PH, "sin que haya un paso intermedio de ningún tipo, que esto sea más concreto, más directo y que se produzca de inmediato, para favorecer justamente a las mujeres y a los hijos que son los más afectados con esta pandemia".

Diputado Matías Walker

En relación a la posiblidades que tiene esta iniciativa de convertirse en ley, Jiles manifestó que "esto pone en el centro de la noticia nuevamente a un personaje que se llama Matías Walker (presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara), que es de quién depende el que se ponga en tabla este proyecto".

"Yo creo que a la prensa también le compete un rol ahí que es ir a exigirle a quienes tienen hoy día el poder de hacer que esta legislación se verifique, ir a preguntarles y la primera persona es Matías Walker, de quien depende que lo ponga en tabla hoy día en la tarde si es que él quiere", concluyó.

