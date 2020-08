¿Qué pasó?

En redes sociales se viralizó un video que muestra presuntamente a un juez de Garantía de Iquique maltratando física y verbalmente a su madre, una adulta mayor que tiene movilidad reducida.

El registro muestra cómo Ricardo Leyton Pavéz acomoda a la mujer en su cama para después amarrarla a la estructura. En un principio fueron gritos, pero después le propina manotazos en la cabeza y en las piernas.

Denunciado por violencia intrafamiliar

Sin embargo, este no sería el primer hecho de violencia en que Leyton Pavéz estaría involucrado, ya que su expareja también lo denunció por violencia intrafamiliar. De hecho, fue precisamente ella quien grabó al presunto agresor con su madre.

¿Qué dijo la expareja?

"En 2013, cuando era asistente de gerencia en una empresa, llegué tarde a la casa porque mi jefe hizo una reunión a última hora, como a las seis de la tarde, y llegué a la casa como a las diez de la noche", comenzó relatando la mujer.

"Por llegar atrasada, me insultó, me dijo que no era hueón, que lo estaba cagando. Agarró toda mi ropa, la metió en bolsas de basura y me la tiró para la calle. Yo lloraba, recogí las bolsas de basura y las metí a la casa. Eso fue cuando recién estaba empezando la convivencia”, señaló, según consigna Radio Paulina de Iquique.

Consultada por las razones que la llevaron a grabar el video, manifestó que "quería mandárselo una hermana que estaba haciendo su doctorado en España. Yo a ella le contaba cómo era el hermano, cómo me trataba, cómo decía que odiaba a la mamá porque lo había dejado abandonado".

"Claro. Yo quería que ella viera eso para ver si ayudaba o se llevaban su mamá, porque yo le decía que para mí su hermano no estaba bien, que tenía traumas del pasado", agregó.

"Inaceptable"

El video también fue difundido por el diputado (PC) Hugo Gutiérrez, quien calificó los hechos como "inaceptable".

"En tiempos en que todo Chile está pendiente de una brutal agresión de un hijo, (se) hizo público que Ricardo Leyton Pavez, ¡UN JUEZ DE LA REPÚBLICA!, agrede a su madre que está postrada", escribió en un tweet.

Además, en otro posteo de Twitter, acusó que el Poder Judicial "no ha hecho nada contra el agresor, por el contrario lo protege".