Los senadores y senadoras Ximena Óredenes, Yasna Provoste, Juan Ignacio Latorre, Francisco Chahuán y Alejandro Guillier presentaron un proyecto de ley que busca reducir la cobranza a través de llamados telefónicos, en el contexto de la crisis económica y sanitaria por coronavirus.

En concreto, la iniciativa busca que la cantidad de llamados permitidos por parte de las instituciones acreedoras baje a dos veces a la semana y, en caso de personas que se encuentren cesantes o con una disminución importante de ingresos, que estos llamados sean máximo una vez al mes.

El proyecto fue declarado admisible por la sala del Senado y ahora la Comisión de Economía de la Cámara Alta iniciará su estudio.

¿Qué plantea el proyecto?

Según los parlamentarios, la regulación actual de las acciones de cobranza permite insistentes y reiterados llamados telefónicos por parte de los acreedores a teléfonos fijos y celulares, generando un menoscabo a la garantía constitucional de respeto a la integridad psíquica de los afectados y sus familias.

Restringir días, horarios y frecuencias

El proyecto de ley busca restringir los días, horarios y frecuencia de las acciones de cobranza que permite la actual Ley de Protección al Consumidor. En la actualidad las empresas de cobranza extrajudicial pueden llamar telefónicamente o contactar por cualquier medio a los deudores morosos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a sábado, sin límite de acciones de cobranza por cada deuda.

Por ello, los senadores firmantes del proyecto proponen modificar la regulación general para que cada institución acreedora limite sus acciones de cobranza a un máximo de dos veces a la semana, de lunes a viernes y de 10 a 14 horas, con independencia del número de créditos de cada consumidor.

Disposición transitoria

De modo transitorio, se propone además que mientras rija el estado de excepción constitucional con motivo de la pandemia del coronavirus y hasta 3 meses desde su término, las acciones de cobranza extrajudicial se limiten a una vez a la semana, de lunes a viernes entre las 10 y 14 horas.

En paralelo, en caso que el deudor acredite ante el acreedor que se encuentra cesante o sufre una disminución considerable de ingresos, solo se le podrá volver a contactar al mes siguiente desde la última actuación de cobranza.

Absoluta desregulación

Según los senadores firmantes del proyecto, la absoluta desregulación de las actividades de cobranza extrajudicial, sumada a la pandemia, ha perjudicado flagrantemente a los consumidores o deudores, en beneficio de los acreedores, permitiendo el abuso y el acoso telefónico a miles de familias.

“Durante esta pandemia miles de familias han sufrido la imposibilidad de salir a trabajar, la cesantía y el hambre. Muchos no han podido pagar sus deudas. Hay familias que reciben decenas de llamadas telefónicas a diario para cobrarles una cuenta", señalan los parlamentarios.

"Algunos ya no se atreven a contestar su teléfono. Y aunque digan a los cobradores que están cesantes y no pueden pagar, al otro día los vuelven a llamar. Por eso hemos presentado este proyecto de Ley. ¡Basta del acoso telefónico por deudas que no se pueden pagar!”, concluyen.

Ver cobertura completa