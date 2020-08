¿Qué pasó?

Este miércoles la Confederación Nacional de Transporte de Carga se reunió con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, y otros representantes de la Cámara Alta, para tratar los hechos de violencia que afectan al gremio en la región de La Araucanía.

Tras la instancia, la parlamentaria Muñoz afirmó que el gremio decidió por el momento no realizar un paro, mientras que el presidente de la confederación, Sergio Pérez, aclaró que no es una opción que se pueda descartar de manera definitiva, si este problema no es resuelto a través de las leyes que se tramitan en el Congreso.

¿Qué dijo Muñoz?

"Hemos conversado, hemos escuchado sus planteamiento y valorar mucho la decisión de su presidente Sergio Pérez de buscar estos espacios de conversación, de no avanzar en un paro como se había anunciado", señaló la parlamentaria.

En ese sentido valoró "la responsabilidad que tienen esas palabras", afirmando que se harán "cargo de planteamientos de la agenda legislativa que pueden ayudarnos a un diálogo que permita construir condiciones de paz en nuestro país".

"El Senado va a estar abierto para conversar, para dialogar, en la búsqueda de relaciones tranquilas, fraternales y amigables, e impedir que nuestro país vaya a transformarse en un espacio donde no podamos entendernos y no podamos encontrar soluciones de paz", agregó.

¿Qué dijo la Confederación Nacional de Transporte?

Por su parte, Pérez indicó que: "mañana vamos a lanzar la ley Juan Barrios, que dice que se va a sancionar con más celeridad a los delincuentes y terroristas que queman un camión o que roban camiones, y hay un compromiso del Ejecutivo de hacerlo mañana".

"Le hemos pedido al Senado que esta ley sea tratada con extrema urgencia. Nosotros queremos que esta ley sea ley de la República esta semana, como plazo máximo", sostuvo.

En ese sentido, aclaró que: "nosotros no descartamos, porque no podemos hacerlo, que no habrá una movilización, si estos problemas no se resuelven por parte de las instituciones de la República, particularmente de las Cámaras de senadores y diputados, aprobando estas leyes que están aquí".