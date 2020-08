¿Qué pasó?

Este martes, el Tribunal Electoral de Valparaíso removió de su cargo al alcalde de San Felipe, Patricio Freire Canto, luego que acogiera el requerimiento de remoción presentada por dos concejales de la comuna.

El organismo también inhabilitó al jefe comunal de ejercer cargos públicos durante cinco años. Sin embargo, la resolución es de primera instancia, por lo que Freire tendrá cinco días para apelar.

Tribunal Electoral Regional Valparaíso acogió requerimiento de remoción en contra del alcalde Patricio Freire Canto quedando removido del cargo e inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años. pic.twitter.com/Hl93w3aQlc — RADIO ACONCAGUA (@aconcaguaradio) August 12, 2020

¿Qué dijo el alcalde?

Una vez conocida la decisión tomada por la institución, el edil señaló que “estoy tan tranquilo con mi conciencia, mis manos limpias".

"Nunca he tenido ambición de poder, me siento un ciudadano igual que todos, que está aportando. Me faltó asesoramiento jurídico en algunos temas", según consigna Radio Aconcagua.

La investigación en su contra

El requerimiento de remoción fue presentado a finales de 2018 por los concejales Christian Beals y Juan Carlos Sabaj, quienes acusan "notable abandono de deberes" por parte del alcalde.

Las razones de tal solicitud fueron las presuntas irregularidades administrativas y monetarias en la gestión municipal. Se cuestionaba la firma de contratos a nombre del municipio sin contar con la aprobación del Concejo y, en específico, por el acuerdo alcanzado con la empresa de luminarias públicas Citelum.

Además, el mismo año, la Corte Suprema había ordenado la destitución del administrador del muncipio, Patricio González, lo cual no se ha concretado hasta la actualidad.

Quien quedaría a cargo del municipio mientras se resuelve la situación de Freire sería precisamente González, en su rol de alcalde subrogante.

Si se ratifica la remoción por parte del Tribunal Electoral, el Concejo Municipal estará en condiciones de elegir al nuevo jefe comunal de San Felipe.