¿Qué pasó?

Luego de que se difundiera una imagen que mostraba a personas sin cumplir con el debido distanciamiento social en la tienda HyM, del centro comercial Casa Costanera, las autoridades llegaron hasta el recinto para realizar una fiscalización, detectando graves irregularidades en los permisos y contratos de los trabajadores.

En específico, hasta el lugar llegó la Subsecretaría de Prevención del Delito, Katherine Martorell; la Seremi de Salud, Paula Labra; y el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, entre otras autoridades.

Cabe destacar que la comuna de Vitacura se encuentra en la etapa de Transición, por lo que algunos comercios no esenciales pueden volver a funcionar.

Las irregularidades

"Hemos visto distintas situaciones que van a ameritar investigaciones. Dentro de esas, situaciones en los contratos de trabajo, también vimos personas que tenían Permiso Único Colectivo, cuando no son una empresa esencial y por lo tanto no corresponde; y personas que además no viven en la comuna y que con este Permiso Único Colectivo estaban asistiendo a trabajar", detalló la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

En ese sentido, precisó que: "se revisó que hubo muchas modificaciones el 31 de julio a los anexos de contrato, alrededor de 25 modificaciones, y la única modificación escrita a mano era el cambio de domicilio. Por lo tanto, eso es lo que se va a verificar en conjunto con la Policía de Investigaciones".

"Se van a realizar todas las fiscalizaciones que corresponden, desde la perspectiva sanitaria, también laboral y además está la Policía de Investigaciones verificando que no estemos en presencia de algún delito", sostuvo.

¿Qué dijo el alcalde de Vitacura?

Previo a la fiscalización, el alcalde Torrealba aclaró que: "Aquí es la autoridad la que se está preocupando de que la gente cumpla responsablemente”.

"Yo creo que los que más en deuda estamos es la sociedad, que no cumple las normas. Yo estuve aquí en la mañana viendo, y en términos generales vi bastante bien las cosas, pueden haber situaciones que no se hayan cumplido", agregó.