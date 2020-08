¿Qué pasó?

Este domingo el alcalde de Ercilla, José Vilugrón, se refirió a la noche de violencia que se vivió en distintas zonas de la región de La Araucanía, donde hubo incendios en la municipalidad de su comuna y en Traiguén, además de enfrentamientos entre civiles.

En ese contexto, tras los incidentes producidos en los desalojos de las tomas que mantenían comuneros mapuche en diferentes municipios, el alcalde hizo un llamado al Gobierno a realizar acciones más directas para frenar los hechos de violencia en la región.

¿Qué dijo el alcalde?

“Lamento mucho esto, espero que el Gobierno tenga un plan de reacción, de diálogo, y que pueda encontrar los mejores hombres para que puedan tener llegada con esta gente radicalizada, que está haciendo mucho daño y que anda armada hasta los dientes”, afirmó Vilugrón.

“Estamos siendo derrotados por un sistema que no lo domina nadie, porque acá, no quiero acusar, pero quienes tienen que llevar la iniciativa de recuperar el concepto de democracia en nuestra zona, desgraciadamente han hecho oídos sordos”, añadió.

"Fue como si hubiese llegado el demonio"

Consultado por quienes, según su parecer, no han hecho lo suficiente por apaciguar el conflicto en la zona, el alcalde indicó “por años los gobiernos no han dado el ancho. No voy a responsabilizar directamente a este Gobierno, porque esto ha sido absolutamente transversal”.

“Esto fue muy tenebroso, fue como si hubiese llegado el demonio o un gran tsunami a arrasar con todos nosotros. Creo que el Gobierno va a tener que utilizar los mejores canales, buscar los mejores hombres que tengan capacidad de diálogo para poder frenar (la violencia)”, complementó.

Finalmente, acerca de quiénes estarían detrás de los ataques violentos, Vilugrón aseguró que “es un grupo organizado con mucha logística, que tiene medios logísticos importantes para hacer lo que se hace. Mientras no se desarticule todo este tema, nosotros estamos viviendo como en una Colombia chica, de acuerdo a todos los procedimientos que se han venido dando”.

Noche de violencia en La Araucanía

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, habitantes de las comunas de Curacautín y Victoria intentaron desalojar a los comuneros mapuche que estaban en las tomas de las municipalidades.

Posteriormente, personal de Carabineros ingresó a los inmuebles y concretó el desalojo de las personas que estaban en el interior.

En las comunas de Ercilla y Traiguén, en tanto, se produjeron incendios en los edificios municipales.